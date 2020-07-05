Об этом сообщают #Буквы.

В воскресенье, 5 июля, на своей странице в Instagram Лещенко выставил фотографии, на которых он вместе с женой сидят за столом, полным сладостей бренда Yaro, отметив, что это один из самых любимых брендов.

“Классно, что в наше время можно не бояться есть сладкое. Я то помню те “страшные” советские времена, когда в магазинах были “плитки” из сои, а потом первый опыт знакомства с шоколадом – это были плохонькие турецкие батончики. Сейчас мы сами не осознаём, в какие счастливые времена живем – выбор просто огромный, и в Украине уже множество своих брендов. Один из самых любимых — @yaro.ua. Шоколад без сахара — мечта сладкоежки”, – написал Лещенко.

Напомним, Сергей Лещенко купил в Киеве квартиру стоимостью 7,5 млн грн и площадью около 200 м². По его словам, часть средств на покупку квартиры – его сбережения как бывшего совладельца издания “Украинская правда”. Кроме того, половина суммы – это ссуда от еще одного основателя УП Алены Притулы сроком на 10 лет. Еще часть Лещенко якобы одолжила его тогда еще девушка Анастасия Топольская.

В Киеве Лещенко увидели во время обслуживания в зале для VIP-клиентов “Сбербанка России”. Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Впоследствии он признал, что действительно был в одном из столичных отделений “Сбербанка России”.

Также сообщалось, что Лещенко признал факт встречи с российским бизнесменом Константином Григоришиным, который получил украинское гражданство в мае 2016 года, и заявил, что дружит с ним уже 12 лет.

Как сообщали журналисты, родственники жены Лещенко придерживаются пророссийских взглядов. Сестра Анастасии Топольской делится в соцсетях симпатией к президенту России Владимиру Путину, а также радуется, когда получают российский паспорт.

В качестве доказательства, что Олеся действительно является сестрой Топольской, блогер Greg Davis показал фотографию, которую сама Топольская опубликовала в Facebook.