Про це розповідають #Букви.
Як зазначають автори статті, те, що відбувається навколо особи Зеленського останні півтора роки, є повною протилежністю сказаного ним перед першим туром президентських виборів у 2019 році.
“Із свого хлопця і відкритого бізнесмена президент перетворився на типового закритого політика: кортежі, кулуарні домовленості, режимна держдача під постійним захистом держохорони”.
Так, Лещенка попросили висловити його ставлення до написаного у статті. Сергій Лещенко сказав, що це далеко не найкраща стаття “цього журналістського тандему”.
“Я вважаю, що ця стаття не найкраща у цьому журналістському тандемі. З тієї простої причини, що там навіть немає посилань на реальних людей. Посилання на неназвані джерела, співрозмовників і тому подібне. Як аргумент наводять те, що Зеленського називають по імені та по-батькові.
Ну насправді було б дивно, якби президента називали Вовкою, Володею або Володькою. Все таки президент, яким би він не був відкритим, демократичним і так далі – він президент. І його ім’я по-батькові досить просто вимовляти, щоб до нього звертатися. Говорити про те, що це культ особистості – це досить переоцінене.
Ось ці хлопці досить молоді, вони культ особистості Кучми не застали в журналістиці, а я застав і я можу порівнювати. І те, що зараз із Зеленським – це, по-моєму, антикульт особистості. Це найдемократичніший президент, який є в Україні з часів здобуття незалежності”, – сказав Лещенко.
Журналіст “Української правди” Роман Кравець відреагував на закиди Лещенка коротко:
Варто зазначити, що політичний оглядач Роман Кравець є учасником освітнього серіалу Мінцифри “Цифрова журналістика”. Серіал доступний у безкоштовному доступі на порталі “Дія”.
Сергій Лещенко
У середу, 26 травня, інтернет-видання “Українська правда” повідомило про нового власника. Ним став Томаш Фіала. #Букви тоді згадували, якими ще ЗМІ володіє генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.
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На сайті Dragon Capital було опубліковано пресреліз, в якому зазначається, що компанія отримала у власність 100% корпоративних прав “на видання та всі його активи”. Відповідна угода була укладена з редактором-засновником інтернет-видання “Українська правда” Оленою Притулою.
Варто нагадати, що у 2015 році юрист Владислав Дулапчій випадково виявив махінації з нерухомістю, у яких фігурували новий власник “Української правди”, президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк. За інформацією правозахисника, Фіала незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживає. Йдеться про незаконне приєднання горища.
Дулапчій додав, що такі дії президента Томаша Фіали потрапляють під ознаки статті 190 Кримінального Кодексу України про шахрайство, а також під статтю 358 про підроблення документів.
- Раніше #Букви в ексклюзивному матеріалі розповіли, якими ще виданнями наразі володіє Фіала.
- #Букви розповідали, як компанія Томаша Фіали фінансує громадські організації.
- На початку травня член наглядової ради “Укрзалізниці”, колишній нардеп фракції “Блок Петра Порошенка” Сергій Лещенко розкритикував п’ятого президента у новому відео. Позаду спікера в ролику можна помітити коробку Roshen.
- Раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді. Зокрема, в етері телеканалу “1+1” в жовтні 2018 року Лещенко, який на той час був нардепом фракції “Блоку Петра Порошенка”, у відповідь на репліки журналістів щодо нібито продажу продукції корпорації у тимчасового окупованому Криму заявив: “Липецька кондитерська фабрика Roshen. Оце зрада, звичайно”.