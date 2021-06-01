Члена наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко розкритикував журналістів видання "Українська правда" Романа Романюка та Романа Кравця, які авторами статті "Один для всіх. Як створюють культ Зеленського".

Про це розповідають #Букви.

Як зазначають автори статті, те, що відбувається навколо особи Зеленського останні півтора роки, є повною протилежністю сказаного ним перед першим туром президентських виборів у 2019 році.

“Із свого хлопця і відкритого бізнесмена президент перетворився на типового закритого політика: кортежі, кулуарні домовленості, режимна держдача під постійним захистом держохорони”.

Так, Лещенка попросили висловити його ставлення до написаного у статті. Сергій Лещенко сказав, що це далеко не найкраща стаття “цього журналістського тандему”.

“Я вважаю, що ця стаття не найкраща у цьому журналістському тандемі. З тієї простої причини, що там навіть немає посилань на реальних людей. Посилання на неназвані джерела, співрозмовників і тому подібне. Як аргумент наводять те, що Зеленського називають по імені та по-батькові.

Ну насправді було б дивно, якби президента називали Вовкою, Володею або Володькою. Все таки президент, яким би він не був відкритим, демократичним і так далі – він президент. І його ім’я по-батькові досить просто вимовляти, щоб до нього звертатися. Говорити про те, що це культ особистості – це досить переоцінене.

Ось ці хлопці досить молоді, вони культ особистості Кучми не застали в журналістиці, а я застав і я можу порівнювати. І те, що зараз із Зеленським – це, по-моєму, антикульт особистості. Це найдемократичніший президент, який є в Україні з часів здобуття незалежності”, – сказав Лещенко.



Журналіст “Української правди” Роман Кравець відреагував на закиди Лещенка коротко:

Варто зазначити, що політичний оглядач Роман Кравець є учасником освітнього серіалу Мінцифри “Цифрова журналістика”. Серіал доступний у безкоштовному доступі на порталі “Дія”.

Сергій Лещенко

У середу, 26 травня, інтернет-видання “Українська правда” повідомило про нового власника. Ним став Томаш Фіала. #Букви тоді згадували, якими ще ЗМІ володіє генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

Читайте также: Медіаімперія Томаша Фіали

На сайті Dragon Capital було опубліковано пресреліз, в якому зазначається, що компанія отримала у власність 100% корпоративних прав “на видання та всі його активи”. Відповідна угода була укладена з редактором-засновником інтернет-видання “Українська правда” Оленою Притулою.

Варто нагадати, що у 2015 році юрист Владислав Дулапчій випадково виявив махінації з нерухомістю, у яких фігурували новий власник “Української правди”, президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк. За інформацією правозахисника, Фіала незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживає. Йдеться про незаконне приєднання горища.

Дулапчій додав, що такі дії президента Томаша Фіали потрапляють під ознаки статті 190 Кримінального Кодексу України про шахрайство, а також під статтю 358 про підроблення документів.