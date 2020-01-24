Украинский предприниматель Юрий Назаренко на экономическом форуме в Давосе припарковал свой внедорожник с вопиющим нарушением правил дорожного движения.

Об этом сам Назаренко признался на своей странице в Facebook.

“Друзья, штраф оплатил. О новостях о неправильной парковке в Давосе, которые показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться, виноват, что не выучил их закон. Постепенно выучу”, – написал он.

При этом бизнесмен также опубликовал квитанции, подтверждающие оплату штрафа в Швейцарии.

Сумма штрафа, указанная в квитанции, эквивалентна 130 американским долларам.

Ранее в социальных сетях обсуждали фотографии внедорожника с украинскими номерами, припаркованного с явными нарушениями на экономическом форуме в Давосе.

Номера автомобиля, указанные в квитанции об оплате штрафа, опубликованной Назаренко, соответствуют номерам на неправильно припаркованном внедорожнике, фотографии которого публиковали в социальных сетях.

Отмечается, что Юрий Назаренко является владельцем ООО “Укрбизнесресурс”.