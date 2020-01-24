Об этом сам Назаренко признался на своей странице в Facebook.
“Друзья, штраф оплатил. О новостях о неправильной парковке в Давосе, которые показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться, виноват, что не выучил их закон. Постепенно выучу”, – написал он.
При этом бизнесмен также опубликовал квитанции, подтверждающие оплату штрафа в Швейцарии.
Сумма штрафа, указанная в квитанции, эквивалентна 130 американским долларам.
Ранее в социальных сетях обсуждали фотографии внедорожника с украинскими номерами, припаркованного с явными нарушениями на экономическом форуме в Давосе.
Номера автомобиля, указанные в квитанции об оплате штрафа, опубликованной Назаренко, соответствуют номерам на неправильно припаркованном внедорожнике, фотографии которого публиковали в социальных сетях.
Отмечается, что Юрий Назаренко является владельцем ООО “Укрбизнесресурс”.
- Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании.
- Также Зеленский рассказал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.
- Помимо этого , Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что Украина “недоинвестирована и недолюблена”, и призвал их “подключиться” к исправлению ситуации.