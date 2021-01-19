Власти США арестовали члена Oath Keepers, 66-летнего Томаса Эдварда Колдуэлла из округа Кларк, штат Вирджиния. Его подозревают в создании организованной группы для штурма Капитолия 6 января.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post,

Колдуэлл был взят под стражу по четырем федеральным обвинениям, включая совершение преступления против Соединенных Штатов при нападении на Капитолий в сговоре с другими лицами. Он — первый фигурант дел, связанных с событиями 6 января, в обвинениях которому идет речь о сговоре с другими лицами.

В письменных показаниях анонимного свидетеля, данных под присягой, указано, что он помог организовать группу из 8-10 человек для нападения на Капитолий. Группа включала ополченцев из Огайо, которые носили шлемы военное снаряжение и возглавляли сопротивление полиции.

В обвинительных документах агенты ФБР писали, что они просматривали переписку между Колдуэллом “и другими известными и неизвестными членами Oath Keepers”.

Справка. Oath Keepers (“Хранители присяги”) — американская крайне правая антиправительственная боевая организация. Участники группы описывают ее как беспартийное объединение нынешних и бывших военных/полицейских/сотрудников служб экстренного реагирования, цель которой — “защищать Конституцию от всех врагов, внешних и внутренних”. Правозащитные группы, отслеживающие активность, связанную с внутренним терроризмом и разжиганием ненависти, называют Oath Keepers экстремистской или радикальной организацией.

Также там цитировалось ряд сообщений из Facebook Колдуэлла. 1 января он сообщал, что разыскал жилье для нескольких других членов организации. Это были номера в отеле Comfort Inn в Боллстоне, штат Вирджиния, примерно в 13 км от Капитолия. Он писал, что это достаточно близко и “позволит отправиться на охоту ночью, если захотим”.

Среди тех, с кем переписывался Колдуэлл, была 38-летняя Джессика Уоткинс, ветеран армии США. Она основатель организации Ohio State Regular Militia, нескольких членов которой также задержали за участие в штурме. Саму же Уоткинс задержали в воскресенье.

В сообщениях Колдуэлла упоминается и основатель Oath Keepers Стюарт Роудс.

“Я не знаю, получил ли Стюи призыв браться за оружие, но это чертовски поздно. Это то, что мы сами сделаем. Мы свяжемся командой из Северной Каролины”, — писал он.

В обвинениях также приводятся сообщения с роликами из Капитолия, в которых Колдуэлл хвастается тем, как ему все удалось: “Шэрон была права! Я такой подстрекатель!”.

И сообщения, в которых Колдуэлл с воодушевлением описывает события внутри Капитолия:

“Proud Boys дрались с копами и загнали их внутрь, чтобы спрятаться. Выломали дверь. Один парень добрался до этажа Палаты представителей, другой — до офиса Пелоси. Хорошее время. Нам нужно сделать это на местном уровне. Давайте штурмовать столицу в Огайо. Скажите мне, когда!”.

Ранее сообщалось, что после нападения на Капитолий 6 января ФБР начало тщательно следить за членами экстремистских группировок, таких как Oath Keepers (крайне правая антиправительственная организация), Three Percenters (правая военизированная группа) и Proud Boys (ультраправая американская организация исключительно для мужчин, широко характеризуется как неофашистская).