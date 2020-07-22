Об этом сообщает агентство Reuters.

Комитет Сената США единогласно поддержал “Акт о запрете использования TikTok на государственных устройствах”. Ожидается, что он будет принят Сенатом на голосовании. Решение связано с опасениями законодателей по поводу безопасности личных данных пользователей приложения.

TikTok пользуется популярностью среди американских подростков. В 2019 году компания заявила, что ее приложение использует около 60% активных пользователей из США в возрасте от 16 до 24 лет (их насчитывается порядка 26,5 млн).

При этом в соответствии с китайским законом от 2017 года компании обязаны поддерживать деятельность национальной разведки страны и сотрудничать с ней.

Представитель TikTok Джейми Фавацца, комментируя решение комитета, заверила, что сохранение конфиденциальность пользователей — один из приоритетов американской команда компании.

“Миллионы американских семей используют TikTok для развлечения и творческого самовыражения, и мы понимаем, что это не то, для чего предназначены устройства федерального правительства”, — сказала она.