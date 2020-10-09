Нацкомиссия, осуществляющая государственное урегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась к Госбюро расследований в связи с давлением со стороны народных депутатов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте комиссии.

Отмечается, что члены НКРЭКУ в полном составе обратились к ГБР с заявлением “о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений”. В действиях депутатов члены НКРЭКУ видят признаки преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

“В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга “ДТЭК”. Учитывая сложившиеся обстоятельства, члены НКРЭКУ защищают свои права и деловую репутацию, гарантированную им законом”, — заявили к комиссии.

Члены НКРЭКУ отметили, что это обращение “не имеет политического контекста” и его цель — “защита личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина”.