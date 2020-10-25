В десятках больниц пациенты не смогли проголосовать на местных выборах, так как представители избирательных комиссий отказались там работать в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Несмотря на то, что в Центризбиркоме утвердили инструкцию для минимизации рисков из-за скопления людей, на некоторых специальных участках члены комиссий отказались работать.

Айвазовская сообщила, что на 1,3% участков утреннее заседание избирательной комиссии началось до 7:00, тогда как согласно законодательству, оно должно было начаться не ранее 7:15.

На 12,9% участков заседание началось в промежуток между 7:00 и 7:15, на 85,7% – в положенный срок.