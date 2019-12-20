Такое поручение дал спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщают #Буквы.
Речь идет о законопроекте №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”, который ранее был принят в первом чтении.
При подготовке ко второму чтению к нему было подано около 4,5 тыс. поправок.
“Учитывая количество предложений, представленных к принятому в первом чтении проекту закона № 2178-10, согласно статье 43 закона Украины “О комитетах Верховной Рады” даю поручение комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести заседание 26, 27 и 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года для рассмотрения предложений, поступивших к законопроекту”, – отметил Разумков.
По его словам, данная позиция была согласована представителями всех политических фракций и групп в Парламенте.
Стоит отметить, что сегодня в Верховной Раде состоялось последнее в 2019 году пленарное заседание.
Согласно графику работы Парламента, следующая пленарная неделя состоится 13-17 января 2020 года.
23-27 декабря 2019 года и 6-10 января следующего года депутаты будут работать с избирателями.
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