Члены Кабинета Министров Украины решили отказаться от премий до конца текущего года.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что в дальнейшем решение о начислении премий будет приниматься по результатам работы того или иного министра.

“Это политическое решение, но оно является важным: министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров будет рассматриваться по результатам работы по окончании года. И тогда мы будем совместно во время общественной дискуссии принимать решение, заслужили ли министры и политики премирования”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что у министров останутся зарплаты и надбавки.

“Остается зарплата, которая не должна превышать 5 средних зарплат в Украине. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30 %. Такое ограничение также принято”, – отметил премьер.

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