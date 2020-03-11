Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что в дальнейшем решение о начислении премий будет приниматься по результатам работы того или иного министра.
“Это политическое решение, но оно является важным: министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров будет рассматриваться по результатам работы по окончании года. И тогда мы будем совместно во время общественной дискуссии принимать решение, заслужили ли министры и политики премирования”, – подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что у министров останутся зарплаты и надбавки.
“Остается зарплата, которая не должна превышать 5 средних зарплат в Украине. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30 %. Такое ограничение также принято”, – отметил премьер.
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