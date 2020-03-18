Об этом сообщил в комментарии #Буквам глава комитета Олег Бондаренко.
Так, Шахов является членом указанного комитета и в прошлый четверг побывал на его заседании.
“Самоизоляция. Это единственная мера, которая может быть предпринята. Больше ничего мы сделать не можем и не должны. Потому что ни один из членов комитета сейчас не болеет, они чувствуют себя хорошо. Но с целью предотвращения распространения инфекции мы должны ответственно осуществить такие меры – самоизоляцию дома”, – подчеркнул Бондаренко.
Он уточнил, что Шахов пришел уже под конец заседания, и не все нардепы-члены комитета с ним контактировали. Также не все депутаты присутствовали в тот день на заседании.
“Не все (были на заседании, – ред.). И не все даже общались с господином Шаховым. По крайней мере господин Андрийович (нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович, – ред.) и господин Прощук (нардеп от “СН” Эдуард Прощук, – ред.) не общались. Они ушли с заседания комитета раньше”, – рассказал Бондаренко.
О том, что членам комитета была рекомендована самоизоляция, сообщила на своей странице в Facebook и заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.
“После возвращения из-за границы Шахов присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики. Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней. Сейчас список контактов уточняется”, – отметила она.
Кравчук уточнила, что самоизоляция не предписана тем, кто не контактировал напрямую с Шаховым.
“Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно”, – написала депутат.
Кравчук также подтвердила, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.
- Ранее сегодня стало известно, что у народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. На прошлой неделе он вернулся из Италии. Информацию об инфицировании нардепа подтвердили в МОЗ Украины.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество больных в стране возросло до 14.