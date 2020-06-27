Во время рабочей поездки Президента Владимира Зеленского на подтопленное в результате масштабного паводка Прикарпатье один из местных жителей отдал ему свою обувь.

Об этом сообщает hromadske.

Прибыв в село Ланчин Ивано-Франковской области, Зеленский решил оценить последствия стихийного бедствия, однако выяснилось, что у него нет подходящей обуви.

Тогда один из охранников начал кричать: “Сапоги! Сапоги! “Сапоги президенту!”. В ответ местный житель быстро снял свои и отдал их Главе государства.

При этом не уточняется, как человек, который выручил Президента, сам обошелся без сапог.