Об этом сообщает hromadske.
Прибыв в село Ланчин Ивано-Франковской области, Зеленский решил оценить последствия стихийного бедствия, однако выяснилось, что у него нет подходящей обуви.
Тогда один из охранников начал кричать: “Сапоги! Сапоги! “Сапоги президенту!”. В ответ местный житель быстро снял свои и отдал их Главе государства.
При этом не уточняется, как человек, который выручил Президента, сам обошелся без сапог.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 4500 жилых домов в 165 населенных пунктах и разрушены 90 мостов.