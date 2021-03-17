Настоящий любитель игры выходит на поле при первой же возможности, когда позволяют погодные условия. Кто-то занимается в специальных секциях, кто-то играет во дворе. Но главное – не локация, а правильная экипировка.

Футбольная форма – это комплект из спортивной майки, трусов, бутс, гетр и щитков. Если играть предстоит во время холодного сезона, список дополняется согревающими элементами одежды. Но главная ее задача – обеспечить комфорт, чтобы спортсмен мог передвигаться свободно.

Идеальная спортивная футболка для игры

Майка – неотъемлемый элемент гардероба каждого человека, даже если тот не сильно увлекается спортом. И людям, далеким от футбольного мира, и спортсменам необходима качественная одежда.

При выборе спортивной майки ориентируйтесь, прежде всего, на тип материала. Самые дешевые – изделия из хлопчатобумажной ткани, но она обладает массой недостатков: после непродолжительной тренировки пропитывается потом и начинает неприятно пахнуть, липнет к телу, создавая ощущение дискомфорта, а спустя 1-2 стирки начинает линять и теряет привлекательность.

Оптимальный вариант – футболка из полиэфирных волокон. Она быстро впитывает влагу, сохнет с высокой скоростью, не меняет форму и оттенок после десятка стирок, а еще не мнется.

Подбирая летнюю спортивную майку, обращайте внимание на наличие сетчатых вставок. Они хорошо пропускают воздух, позволяя коже дышать.

Футболки для профессиональных спортсменов отличаются такими особенностями, как:

Наличие двух слоев: один плотно прилегает к телу и пропускает пот, другой впитывает и испаряет сразу же. Специальные вставки на поясе. Они вшиты спереди и сзади, чтобы снимать часть мышечного напряжения и уменьшать риск появления травм. Поддерживающая ткань с дополнительными панелями для фиксации мышц и позвоночника.

Что еще нужно учитывать при выборе спортивной одежды

Немалую роль играет бренд. Майки от проверенного производителя вряд ли подведут, в то время как первая попавшаяся модель способна быстро износиться и потерять привлекательность. Если не знаете, где купить мужские футболки, поищите информацию об известных компаниях, занимающихся созданием формы для спорта.

Предназначение тоже важно, ведь элементы одежды игроков нередко используются людьми, предпочитающими активный отдых, а не борьбу на поле. Путешествие далеко в горы, всевозможные походы и непродолжительные пробежки требуют комфортабельного гардероба.