Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”.

Так, оценивая жизнь в семье и паре, чаще “женскими” обязанностями респонденты считали приготовление пищи (64%), и домашние дела (56%). 30-40% отметили, что эту работу выполняют как мужчины, так и женщины. Лишь 3% сказали, что эти обязанности чаще лежат на мужчинах. Говоря о воспитании детей половина опрошенных отметила, что этим занимают оба в паре. В то же время 41% респондентов утверждал, что все чаще делает женщина.

Кроме того, около половины опрошенных отметили, что распоряжение бюджетом и организация отдыха является обязанностью как мужчины, так и женщины. Треть опрошенных ответила, что и в финансовых вопросах, и в вопросах досуга чаще управляют женщины.

“Стереотип “мужчина руководит на работе, женщина – дома” частично сохраняется”, – сообщает “Рейтинг”.

Тем не менее, 63% респондентов отметили, что в их паре нет четкой роли главы и они совместно решают дела. 21% ответил, что главой является мужчина, 14% – что женщина.

“Говоря о готовке, уборке по дому и воспитании детей, мужчины довольно часто отмечали, что это “женское” дело, или разделяли эту ответственность. Зато женщины значительно чаще мужчин говорили, что это их обязанности дома. В современном обществе женщины хотят переложить на мужчин долю домашних обязанностей, поскольку женская трудовая занятость и сферы профессиональной реализации растут и расширяются, и на домашние обязанности уже меньше времени и вдохновения. В то же время мужчины все еще чувствуют угрозу собственной маскулинности в том, чтобы выполнять якобы “женские” обязанности, которые являются рутиной и неоплачиваемой работой, что мало кем ценится”, – отмечается в исследовании.

По мнению двух третей опрошенных, заработок денег в паре является сферой, где доминируют мужчины. 20% отметили, что зарабатывают в их паре оба одинаково, 13% – что больше зарабатывает женщина.

Также на распределение ролей в паре влияет наличие детей. Те респонденты, у кого они есть, чаще говорили, что приготовление пищи, является обязанностью женщины, а заработок денег – мужчины.

“Такое распределение ролей в классической семье является традиционным. Поэтому, женщина, когда становится матерью, больше начинает уделять внимания детям, а значит всем, что связано с уходом за ними. А мужчина – больше уделять внимание заработку, потому что дети нуждаются в большем бюджете”, – говорится в исследовании “Рейтинга”.

В целом 56% опрошенных считают, что неравенство между женщинами и мужчинами в Украине является редким явлением. В то же время 35% убеждены, что оно довольно распространено. Последняя мысль относительно чаще встречается среди женщин.

“За последние пять лет наблюдается незначительный рост количества тех, кто считает, что неравенство является распространенным”, – пишет “Рейтинг”.

Опрос проводился 27-28 февраля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.