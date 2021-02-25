52-летний мужчина без спасательного жилета упал с грузового судна в открытый океан, где продержался 14 часов, пока его не спасли. Остаться живым моряку помог морской мусор, за который он уцепился и дрейфовал.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Видам Перевертилов (Vidam Perevertilov) после падения в нескольких километрах увидел черную точку и решил к ней подплыть.

Оказалось, что это был рыболовный буй.

Перевертилов – литовский главный инженер компании Silver Supporter, которая осуществляла перевозки между новозеландским портом Тауранга и изолированной британской территорией Питкэрн.

Инцидент произошел еще 16 февраля. Около 4 утра после смены в машинном отделении Видам почувствовал жар и головокружение. Он вышел на палубу, чтобы прийти в себя. Но на палубе не удержался и упал в воду.

Члены команды судна не знали, что он упал в воду. Судно ушло.

Изо всех сил пытаясь удержаться на плаву до восхода солнца, Перевертилов заметил на горизонте черное пятно и решил плыть к нему.

“Он не был привязан ни к лодке, ни к чему либо. Это был просто кусок морского мусора”, – рассказал Марат, сын моряка.

Экипажу понадобилось около шести часов, чтобы заметить пропажу инженера, после чего капитан развернул судно.

Команда определила его приблизительное местонахождение, просмотрев рабочие журналы Перевертилова, которые показали, что последний раз он был на борту в 4 часа утра. В то время судно уже находились примерно в 400 морских милях к югу от Южных островов Французской Полинезии.

Сообщения о бедствии были переданы по радио находящимся в этом районе судам. Самолеты французского военно-морского флота присоединились к поискам с Таити, а метеорологическая служба Франции изучала ветры, чтобы вычислить возможный дрейф.

Но в конце концов моряка нашло его судно.

Члены команды увидели с борта человека в воде, с поднятой рукой.

“У него была сильная воля к выживанию … Я бы, наверное, сразу утонул, но он всегда держал себя в форме и был здоров, и поэтому он смог выжить”, – сказал Марат.