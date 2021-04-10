Об этом сообщает VICE.
“Мистер Пендли якобы сказал секретному агенту, что планировал атаковать веб-серверы, которые, по его мнению, предоставляли услуги ФБР, ЦРУ и другим федеральным агентствам. Он сказал, что надеется свергнуть “олигархию”, находящуюся у власти в США”, – отметили в Министерстве юстиции США.
По данным ведомства, федеральные власти узнали о заговоре Пендли после того, как их предупредил один из его друзей. Пендли якобы был активен на MyMilitia.com, сайте, на котором собираются экстремисты, и хвастался там своими планами.
“Пользователь под псевдонимом “Дионис” заявил, что планирует “провести небольшой эксперимент”, который, по его словам “вызовет много тепла” и может быть “опасным”. Когда другой пользователь спросил, какого результата желает Дионис, он ответил: “смерть”, – заявило министерство юстиции.
Если суд признает Пендли виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
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