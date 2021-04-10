Агенты ФБР США арестовали Сета Аарона Пендли из Техаса по обвинению в разработке плана взрыва центра обработки данных Amazon в Вирджинии.

Об этом сообщает VICE.

“Мистер Пендли якобы сказал секретному агенту, что планировал атаковать веб-серверы, которые, по его мнению, предоставляли услуги ФБР, ЦРУ и другим федеральным агентствам. Он сказал, что надеется свергнуть “олигархию”, находящуюся у власти в США”, – отметили в Министерстве юстиции США.

По данным ведомства, федеральные власти узнали о заговоре Пендли после того, как их предупредил один из его друзей. Пендли якобы был активен на MyMilitia.com, сайте, на котором собираются экстремисты, и хвастался там своими планами.

“Пользователь под псевдонимом “Дионис” заявил, что планирует “провести небольшой эксперимент”, который, по его словам “вызовет много тепла” и может быть “опасным”. Когда другой пользователь спросил, какого результата желает Дионис, он ответил: “смерть”, – заявило министерство юстиции.

Если суд признает Пендли виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.