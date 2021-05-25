Оболонський районний суд Києва засудив до трьох років позбавлення волі полтавчанина, який вчиняв сексуальне насильство у жіночих вбиральнях столичного торгового центру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Інциденти сталися 3 та 31 березня 2019 року у жіночих вбиральнях торговельного супермаркету на Оболоні.

Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

Судовий розгляд проводили у закритому судовому засіданні з метою запобігання розголошенню подробиць вчинених діянь.

Обвинувачений свою вину не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не заперечував своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав.

Проте вину обвинуваченого було доведено, докази визнано належними та допустимими.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Також судом задоволено цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 000 грн кожній.