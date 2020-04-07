Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
В частности, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
“По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала “ZIK” 2 апреля в Гидропарке”, – говорится в сообщении.
Таким образом он пробудет под домашним арестом до 3 июня 2020 года включительно.
- 2 апреля в тренажерном зале под открытым небом в киевском “Гидропарке” произошло нападение на журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина.