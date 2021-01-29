Депутаты из группы влияния Рината Ахметова голосовали за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики, потому что после предыдущего демарша Банковая обиделась на олигарха, а группа Игоря Коломойского наоборот отказалась голосовать из-за неудовлетворения их прихотей.

Об этом говорится в статье #Букв “Второй непроходимый: почему Рада снова провалила назначения Витренко”.

“Неголосование группы Павлюка нехорошо откликнулось Ахметову. Банковая обиделась за это демарш. И это вылилось в несколько неприятных решений для его холдинга”, – рассказал собеседник #Букв в “Слуге народа”. Но не уточнил их.

Причиной неголосования группы Коломойского кроме перспективы исключения Александра Дубинского из фракции “СН” после того, как он попал под американские санкции, стало назначение Днепропетровского главы ОГА и отказ удовлетворить еще несколько экономических прихотей.

Не голосовала за Витренко и группа “За майбутне” и депутаты, которых связывают с министров внутренних дел Арсеном Аваковым.

Также непоколебимой осталась позиция спикера Парламента Дмитрия Разумкова, который отказался поддерживать Витренко и второй раз сослался на то, что когда идешь служить народу, то десятки миллионов гривен себе на премию из бюджета не вынимаешь.

“Спикер же у нас имеет какие-то свои планы политические на будущее, поэтому старается быть последовательным”, – рассказал еще один депутат.

Витренко также отказалась поддерживать группа экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Такую позицию некоторые депутаты объясняют местью Андрея Коболева, у которого с Витренко уже несколько лет конфликт, а с Богданом нормальные отношения. Еще один мотив – желание Богдана насолить голове ОПУ Андрею Ермаку.

Кроме того, Гео Лерос с трибуны Рады заявил, что Витренко является креатурой Андрея Ермака, через которого последний хочет попасть в газовые контракты с Россией.