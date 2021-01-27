Магазины сети GameStop в период пандемии в основном оставались закрытыми, соответсвенно они получили огромные убытки, но на бирже их акции по какой-то причине резко пошли вверх.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ведущий регулятор ценных бумаг в Массачусетсе считает, что торговля акциями GameStop Corp, которая стремительно растет четвертый день подряд, говорит о том, что есть что-то “системно неправильное” с опционами на акции. Так, акции ритейлера видеоигр на своем пике выросли на 93%.

Акции выросли на 50% после того, как Илон Маск написал в Twitter “Gamestonk!!” вместе со ссылкой на дискуссионную группу по торговле акциями Wallstreetbets на Reddit. “Stonks” – это насмешливый термин для обозначения акций, широко используемый в социальных сетях.

Примерно три часа назад, до твита Маска, GameStop торговался за 116,20 доллара. Сразу после твита GameStop подорожал на целых 30 долларов. Всего через 20 минут после твита Маска стоимость GameStop взлетела до 240 долларов.

Стоимость акций GameStop с начала января выросла более чем на 300%. 3 апреля 2020 года акции GameStop торговались всего за 2,80 доллара.

Стоит отметить, что в GameStop продаются не только игры – этот магазин также популярен среди поклонников коллекционных предметов поп-культуры, таких как игрушки из Звездных войн и фигурки Funko (FNKO). Это помогает привлечь покупателей, не являющихся заядлыми геймерами.

GameStop – это крупнейшая сеть магазинов видеоигр в США и мире. Точки продаж у 17 странах.