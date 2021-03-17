Более 20 стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после ряда смертельных случаев и якобы развития осложнений у привитых пациентов. При этом ВОЗ и разработчики вакцины настаивают на ее безопасности.

#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca разработана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка с SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать COVID-19.

Согласно информации Европейского агентства по лекарственным средствам, у вакцины побочные эффекты, но они в основном являются легкими или умеренными и проходят через несколько дней. Речь идет о:

головной боли;

утомляемости;

боли в месте инъекции;

тошноте,

боли в мышцах;

ознобе;

лихорадке.

У менее чем одного из 100 пациентов фиксируют такие побочные эффекты, как головокружение, снижение аппетита, сыпь и боль в животе.

Однако в настоящее время нет исследований, которые фиксировали бы образование тромбов как один из побочных эффектов вакцины.

Почему страны отказываются от AstraZeneca?

Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов, что может привести к смерти человека.

Первой об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки умерла 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах.

В Словакии умерла 38-летняя учительница, которой накануне вкололи препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.

Что не так с вакциной?

В последнее время в Европе зарегистрирован ряд случаев, когда у людей образовались тромбы после введения вакцины. Но количество этих случаев гораздо ниже уровня, который можно было бы ожидать от населения в целом.

Министерство здравоохранения Германии объявило, что использование вакцины было “приостановлено в качестве меры пресечения” на основании рекомендаций национального регулятора здравоохранения – Института Пола Эрлиха (PEI).

Институт Пауля Эрлиха в Германии (федеральный орган, который занимается вопросами вакцинации) говорит о семи подобных случаев.

Но самое главное – то, что эти зафиксированные случаи позволяют предположить, что группой риска являются довольно молодые женщины.

Во всех семи случаях речь шла о людях в возрасте 20-50 лет. Тромбы развились между 4 и 16 днем ​​после прививки вакциной AstraZeneca. В шести из них (все – женщины молодого и среднего возраста) произошел тромбоз церебральных вен. Еще один случай, с кровоизлиянием в мозг из-за недостатка тромбоцитов, с медицинской точки зрения был очень похожим.

Трое из этих семи человек умерли.

При этом в Институте Пауля Эрлиха утверждают, что такое совпадение является маловероятным, и говорят, что это очень редкий вид тромбоза не мог возникнуть только в семи человек за такой короткий промежуток времени.

AstraZeneca от начала использования в ЕС столкнулась с определенными имиджевыми проблемами. Она основана на использовании модифицированного аденовируса, введение которого само по себе вызывает защитную реакцию организма. Поэтому прививки AstraZeneca часто вызывает непродолжительное, но заметное повышение температуры (в некоторых случаях до 39 °), которое проходит само собой. Это – нормальная реакция организма, но у людей, которые прививаются ней, она вызывает сомнения – что снижает популярность вакцины.

Какие страны временно остановили вакцинацию AstraZeneca?

Австрия (приостановила применение одной партии вакцины)

Румыния (приостановила применение одной партии вакцины)

Эстония (приостановила применение одной партии вакцины)

Литва (приостановила применение одной партии вакцины)

Португалия (приостановила).

Какие страны остановили вакцинацию AstraZeneca?

Болгария (полностью приостановила)

Дания (полностью приостановила)

Норвегия (полностью приостановила)

Нидерланды (полностью приостановили)

Исландия (полностью приостановила)

Испания (полностью приостановила)

Люксембург (полностью приостановил)

Кипр (полностью приостановил)

Латвия (полностью приостановила)

Италия (полностью приостановила)

Ирландия (полностью приостановила)

Германия (полностью приостановила)

Франция (полностью приостановила)

Индонезия (полностью приостановила)

Республика Конго (полностью приостановила)

Словения (полностью приостановила)

Швеция (полностью приостановила).

Что говорит ВОЗ?

ВОЗ расследует сообщения об образовании тромбов. Но при этом представитель ВОЗ заявил, что “нет доказательств того, что инциденты были связаны с вакциной”.

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер пообещал, что общественность обязательно будет проинформирована о результатах расследования.

EMA, которое в настоящее время также проводит проверку, заявило, что вакцинация может быть продолжена.

Агентство подчеркивает, что преимущество вакцины превышает риски любых побочных эффектов.

Регулирующий орган Великобритании в области лекарственных средств также заявил, что нет данных о связи между прививкой и образованием тромбов.

Что говорит AstraZeneca?

Производитель также говорит, что нет никаких доказательств повышенного риска свертывания крови из-за вакцины.

В ЕС и Соединенном Королевстве было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен (ТГВ) – сгустка крови в вене – и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии – сгустка крови, попавшего в легкие, – среди тех, которые были вакцинированы.

“Тщательный анализ всех имеющихся данных о безопасности более 17 млн человек вакцинированных препаратом AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, не выявил доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении”, – говорится в сообщении компании.