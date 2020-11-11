Сегодня самым популярным страховым продуктом в Украине является полис ОСАГО — автогражданка. Без него выезд на дорогу просто запрещен. Он дает возможность водителю избежать финансовой ответственности, если тот стал виновен в аварии. В таком случае убытки пострадавшей стороне будет компенсировать страховая компания.

Как можно приобрести автогражданку

На сегодня для автолюбителей доступны два варианта оформления страховки. Первый — традиционный, во время которого нужно будет посетить офис, заполнить там все документы и оплатить. Второй способ оформления страховки — ОСАГО онлайн — является более простым и одновременно надежным. Это заключение страхового договора на сайте выбранной компании. Последний вариант уже испробовали на себе многие водители и убедились в его удобстве. Главное — бланковый и электронный документы имеют одинаковую юридическую силу, что подтверждает постановление КМУ 3631, вышедшее в 2017 году.

Как купить страховой полис онлайн

Первое, с чем обычно сталкивается владелец авто, — выбор страховой компании. К этому нужно подойти серьезно, чтобы не попасть на интернет-мошенников. Свидетельством надежности организации является наличие на официальном сайте:

лицензии;

документов о финансовой отчетности;

онлайн-калькулятора расчета стоимости страховки;

реальных отзывов клиентов.

Желательно еще проверить на сайте МТСБУ, входит ли компания в число тех, кто имеет право оказывать страховые услуги.

После того как выбор сделан, рассчитывают стоимость полиса. Она зависит от места регистрации, типа автомобиля, срока действия договора.

Следующий этап — оформление на сайте, где достаточно заполнить форму с информацией о водителе и машине. В специальные ячейки вносят фамилию, имя, отчество, адрес, контактный номер, данные о регистрации авто, его технические параметры. Перед отправкой советуют все внимательно проверить, потому что из-за ошибок документ будет считаться недействительным.

После оплаты в ответ на электронную почту будет выслан полис в pdf-файле. При желании его можно распечатать или загрузить в телефон или планшет.

Как действовать, если стал участником ДТП

Если на дороге все-таки случилась авария, прежде всего нужно связаться с контакт-центром своей страховой компании по телефону, указанному в полисе. Оператор уточнит уникальный номер документа, сверит его в общей базе и проинструктирует, что делать дальше.

Помощь в критических ситуациях помогает человеку обрести спокойствие и оформить все правильно, чтобы впоследствии не возникло проблем со страховыми выплатами. Крупные СК, например VUSO, с 2016 года участвуют в проекте прямого урегулирования ОСАГО. Это означает, что пострадавший участник ДТП получает компенсацию у своего страховщика, а не в фирме, заключившей договор с виновником аварии. Так что появилась реальная возможность получить деньги на ремонт авто в 6 раз быстрее.

Преимущества электронных страховых договоров

Электронная форма полиса продемонстрировала множество достоинств по сравнению с бумажным вариантом. Среди них называют такие:

экономия времени и денег. Некоторые фирмы, к примеру VUSO, предлагают своим клиентам 10-процентную скидку на оформление полиса в электронном формате. Еще в этой организации предлагают дисконт за безаварийное вождение (1% за каждый год езды без ДТП, но не более 10%);

возможность сравнить предложения разных страховых компаний и выбрать лучшее;

доступность документа в разных формах — распечатанной или электронной;

возможность приобрести страховой продукт в надежной организации, даже если в населенном пункте нет ее офиса.

Все это позволяет утверждать, что электронный страховой полис — новое прогрессивное слово в системе страхования.