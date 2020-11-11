Как можно приобрести автогражданку
На сегодня для автолюбителей доступны два варианта оформления страховки. Первый — традиционный, во время которого нужно будет посетить офис, заполнить там все документы и оплатить. Второй способ оформления страховки — ОСАГО онлайн — является более простым и одновременно надежным. Это заключение страхового договора на сайте выбранной компании. Последний вариант уже испробовали на себе многие водители и убедились в его удобстве. Главное — бланковый и электронный документы имеют одинаковую юридическую силу, что подтверждает постановление КМУ 3631, вышедшее в 2017 году.
Как купить страховой полис онлайн
Первое, с чем обычно сталкивается владелец авто, — выбор страховой компании. К этому нужно подойти серьезно, чтобы не попасть на интернет-мошенников. Свидетельством надежности организации является наличие на официальном сайте:
- лицензии;
- документов о финансовой отчетности;
- онлайн-калькулятора расчета стоимости страховки;
- реальных отзывов клиентов.
Желательно еще проверить на сайте МТСБУ, входит ли компания в число тех, кто имеет право оказывать страховые услуги.
После того как выбор сделан, рассчитывают стоимость полиса. Она зависит от места регистрации, типа автомобиля, срока действия договора.
Следующий этап — оформление на сайте, где достаточно заполнить форму с информацией о водителе и машине. В специальные ячейки вносят фамилию, имя, отчество, адрес, контактный номер, данные о регистрации авто, его технические параметры. Перед отправкой советуют все внимательно проверить, потому что из-за ошибок документ будет считаться недействительным.
После оплаты в ответ на электронную почту будет выслан полис в pdf-файле. При желании его можно распечатать или загрузить в телефон или планшет.
Как действовать, если стал участником ДТП
Если на дороге все-таки случилась авария, прежде всего нужно связаться с контакт-центром своей страховой компании по телефону, указанному в полисе. Оператор уточнит уникальный номер документа, сверит его в общей базе и проинструктирует, что делать дальше.
Помощь в критических ситуациях помогает человеку обрести спокойствие и оформить все правильно, чтобы впоследствии не возникло проблем со страховыми выплатами. Крупные СК, например VUSO, с 2016 года участвуют в проекте прямого урегулирования ОСАГО. Это означает, что пострадавший участник ДТП получает компенсацию у своего страховщика, а не в фирме, заключившей договор с виновником аварии. Так что появилась реальная возможность получить деньги на ремонт авто в 6 раз быстрее.
Преимущества электронных страховых договоров
Электронная форма полиса продемонстрировала множество достоинств по сравнению с бумажным вариантом. Среди них называют такие:
- экономия времени и денег. Некоторые фирмы, к примеру VUSO, предлагают своим клиентам 10-процентную скидку на оформление полиса в электронном формате. Еще в этой организации предлагают дисконт за безаварийное вождение (1% за каждый год езды без ДТП, но не более 10%);
- возможность сравнить предложения разных страховых компаний и выбрать лучшее;
- доступность документа в разных формах — распечатанной или электронной;
- возможность приобрести страховой продукт в надежной организации, даже если в населенном пункте нет ее офиса.
Все это позволяет утверждать, что электронный страховой полис — новое прогрессивное слово в системе страхования.