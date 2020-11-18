В США Black Friday наступает на следующий день после Дня благодарения. В этом году "черная пятница" приходится на 27 ноября. Но многие магазины начали "черную пятницу" гораздо раньше.

Как будет проходить “черная пятница” в условиях карантина, об этом рассказывают #Буквы.

“Черная пятница” не является официальным праздником. Однако это не мешает многим работникам брать отгул в этот день.

Как правило, магазины в “черную пятницу” открываются очень рано, а крупные торговые сети еще в полночь.

История возникновения “черной пятницы”

Родоначальником “черной пятницы” считается миллионер Фрэнк Вулворт, который в 1873 году устроил первую распродажу в городке Ланкастер (США, штат Пенсильвания). Будучи еще совсем молодым человеком, он работал помощником продавца и занимался мытьем полов, а также раскладыванием и продажей товаров. Особенность того времени заключалась в том, что продавцы сами определяли стоимость товара в зависимости от платежеспособности покупателя. С этим у Вулворта были большие проблемы, поэтому перед своим увольнением он решил организовать первую распродажу, разложив на прилавке часть товара и поставив табличку с надписью: “Все по пять центов”. В результате магазин за день заработал шесть дневных выручек; тем самым впервые был запущен механизм распродажи товаров по сниженным ценам.

Термин “Black Friday” (“черная пятница”) возник благодаря полицейским из Филадельфии, употреблявшим это выражение во время ежегодных больших пробок на дорогах после Дня благодарения. Виновниками пробок были магазины, предлагавшие сумасшедшие скидки, а также покупатели, спешившие купить подарки по заниженным ценам. При этом некоторые люди на несколько дней брали отгул на работе, чтобы побродить по магазинам в поисках скидок.

Карантин и “черная пятница”

Стоит отметить, что в Украине правительство внедрило карантин выходного дня. То есть торговые центры в выходные дни работать не могут, поэтому и выручки у магазинов не будет.

Основные надежды на онлайн-заказы.

Кроме того, из-за финансовой нестабильности люди могут не слишком охотно тратить деньги, лучше захотят сэкономить.

Первые места по посещаемости остаются за AliExpress и Amazon.com. Но и украинские интернет-магазины не менее популярны. Многие еще раньше запустили акционные предложения.