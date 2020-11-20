Когда стартуют распродажи, рассказывают #Буквы.

“Черная пятница” – хороший период, чтобы приобрести технику, одежду, вещи для дома со значительными скидками.

Суперцены на товары предложат Answear, Intertop, Lamoda, H & M, Lee Cooper, Kasta, LC Waikiki, Adidas, Intertop, Reebok, Puma, Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi и другие.

Привлекательные цены ждут и в “Еве”, Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Jysk, MakeUp, Avocado, Bomond.

Стоит отметить, что нынешняя “черная пятница” пройдет в условиях карантина. Поэтому лучший способ “сходить” на шопинг – это онлайн.

В крупнейших ТРЦ Киева планируются скидки до -80%.

Некоторые украинские интернет-магазины еще на прошлой неделе начали распродажи. Сейчас товары можно приобрести со скидками до – 60%, а на следующей неделе – до -90%.

Книжні магазини пропонують знижки до -70%:

Стоит отметить, что некоторые магазине мошенничают – перед “черной пятницей” завышают цены на товары, а затем делают “скидки”.