В следующую пятницу, 27 ноября, в Украине пройдет уже традиционная Black Friday - масштабная распродажа. Уже сейчас многие магазины предлагают скидки на товары.

Когда стартуют распродажи, рассказывают #Буквы.

“Черная пятница” – хороший период, чтобы приобрести технику, одежду, вещи для дома со значительными скидками.

Суперцены на товары предложат Answear, Intertop, Lamoda, H & M, Lee Cooper, Kasta, LC Waikiki, Adidas, Intertop, Reebok, Puma, Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi и другие.

Привлекательные цены ждут и в “Еве”, Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Jysk, MakeUp, Avocado, Bomond.

Стоит отметить, что нынешняя “черная пятница” пройдет в условиях карантина. Поэтому лучший способ “сходить” на шопинг – это онлайн.

В крупнейших ТРЦ Киева планируются скидки до -80%.

ТРЦ Ocean Plaza скидки до – 70%

ТРЦ Skymall скидки до – 80%

ТРЦ “Dream Town” 27 ноября, скидки до – 80%

ТЦ “Піраміда” скидки до – 80%

ТРЦ Lavina Mall скидки до – 70%

ТРЦ Gulliver з 23-27 ноября скидки до – 70%

Некоторые украинские интернет-магазины еще на прошлой неделе начали распродажи. Сейчас товары можно приобрести со скидками до – 60%, а на следующей неделе – до -90%.

allo.ua з 23 ноября

eldorado.ua з 23 ноября, скидки до 70%

citrus.ua – “навіщо п’ятниця? вигідно вже”

rozetka.com.ua до 22 ноября – 55%

comfy.ua скидки до – 50%

samsungshop.com.ua космічна вигода – з 28 ноября по 2 декабря

“Фокстрот” з 23 по 30 ноября

eStore.ua з 15-21 ноября

Книжні магазини пропонують знижки до -70%:

АБАБАГАЛАМАГА – 20% скидки

АССА до – 50 % на книгу дня

ВСЛ 16-23 ноября скидки на сувениры и книги

Знання до -20%

КМ-БУКС до 22 ноября до – 80%

Книгарня Е до – 70%

Yakaboo до – 40%

Стоит отметить, что некоторые магазине мошенничают – перед “черной пятницей” завышают цены на товары, а затем делают “скидки”.