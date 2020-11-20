Когда стартуют распродажи, рассказывают #Буквы.
“Черная пятница” – хороший период, чтобы приобрести технику, одежду, вещи для дома со значительными скидками.
Суперцены на товары предложат Answear, Intertop, Lamoda, H & M, Lee Cooper, Kasta, LC Waikiki, Adidas, Intertop, Reebok, Puma, Demibaby, Garnamama, Pampik, Bembi и другие.
Привлекательные цены ждут и в “Еве”, Watsons, NYX Cosmetic, iHerb, Parfums, Jysk, MakeUp, Avocado, Bomond.
Стоит отметить, что нынешняя “черная пятница” пройдет в условиях карантина. Поэтому лучший способ “сходить” на шопинг – это онлайн.
В крупнейших ТРЦ Киева планируются скидки до -80%.
- ТРЦ Ocean Plaza скидки до – 70%
- ТРЦ Skymall скидки до – 80%
- ТРЦ “Dream Town” 27 ноября, скидки до – 80%
- ТЦ “Піраміда” скидки до – 80%
- ТРЦ Lavina Mall скидки до – 70%
- ТРЦ Gulliver з 23-27 ноября скидки до – 70%
Некоторые украинские интернет-магазины еще на прошлой неделе начали распродажи. Сейчас товары можно приобрести со скидками до – 60%, а на следующей неделе – до -90%.
- allo.ua з 23 ноября
- eldorado.ua з 23 ноября, скидки до 70%
- citrus.ua – “навіщо п’ятниця? вигідно вже”
- rozetka.com.ua до 22 ноября – 55%
- comfy.ua скидки до – 50%
- samsungshop.com.ua космічна вигода – з 28 ноября по 2 декабря
- “Фокстрот” з 23 по 30 ноября
- eStore.ua з 15-21 ноября
Книжні магазини пропонують знижки до -70%:
- АБАБАГАЛАМАГА – 20% скидки
- АССА до – 50 % на книгу дня
- ВСЛ 16-23 ноября скидки на сувениры и книги
- Знання до -20%
- КМ-БУКС до 22 ноября до – 80%
- Книгарня Е до – 70%
- Yakaboo до – 40%
Стоит отметить, что некоторые магазине мошенничают – перед “черной пятницей” завышают цены на товары, а затем делают “скидки”.
- Ранее #Буквы рассказывали, как будет проходить распродажа в условиях карантина.