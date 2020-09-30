Covid-19 Украина

обновлено 30.09.2020 в 15:02

Всего:

208959(+4027)

Болеют:

112470(+4027)

Выздоровели:

92360(+2110)

Умерло:

4129(+64)

16:07 «Черные ящики» Ан-26 могут расшифровать к концу недели
15:56 100 тыс. грн: Кабмин определил размер премии за лучший эскиз большого Государственного Герба
15:35 Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана, – Кулеба
15:15 Появился график проведения ВНО-2021
15:04 Клоун, расист, худший президент США: как Байден дебатировал с Трампом
14:33 Белый дом разошлет по штатам 150 млн тестов на коронавирус
14:29 Перенос рабочих дней в 2021 году: Кабмин принял решение
14:19 В США в небе истребитель столкнулся с дозаправщиком: видео
14:17 Умер первый пациент, который смог побороть ВИЧ
13:55 Во Львовской области женщина застрелила двух дочерей, а затем совершила самоубийство
13:30 «33 млрд грн не должны вводить в заблуждение»: в НБУ указали на сокращение прибыли банков
13:21 На Черниговщине школьницы станцевали тверк у памятника погибшим воинам АТО: теперь им грозит штраф
12:30 В Киеве COVID-19 заболели еще 219 человек, 8 больных умерли
12:22 Трамп считает, что президентские выборы будут сфальсифицированы
11:59 Первые опросы после дебатов свидетельствуют, что победил Байден – Vox
11:53 Байден готов признать поражение на выборах президента США
11:50 Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия
11:34 Байден пообещал вернуть США к Парижскому климатическому соглашению
11:23 Сегодня День Веры, Надежды, Любови и Софии: традиции и приметы праздника
10:54 Байден назвал Трампа «марионеткой Путина»
10:30 В Англии из парка дикой природы убрали попугаев – они матерились на посетителей
10:14 В повестке дня Рады – выборы во время карантина и «пакет малыша»: трансляция
09:42 «Они не пишут обо мне хорошо»: Трамп пожаловался на американские СМИ
09:29 Сегодня по всей территории Украины ожидаются сильные дожди
08:59 Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты не пожимали друг другу руки
08:37 Трамп на дебатах упомянул о работе Байдена-младшего в Украине

«Черные ящики» Ан-26 могут расшифровать к концу недели

Расшифровку бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился в Харьковской области, могут завершить до конца недели.

Среда, 30 сентября 2020, 16:07

Об этом сообщил председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский.

“Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе”, – написал он.

Также он сообщил, что следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы и добавил, что кроме технических неисправностей имел место человеческий фактор.

Напомним, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.

  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
  • Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
  • Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
  • Семьи погибших в катастрофе АН-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
  • Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.
  • 26 сентября стало известно, что экипажу военного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области, дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.
  • 27 сентября на месте авиакатастрофы Ан-26 в районе города Чугуева в Харьковской области были завершены спасательные работы.
  • 28 сентября вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.
Теги: катастрофа АН-26, черные ящики

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться