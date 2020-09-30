«Черные ящики» Ан-26 могут расшифровать к концу недели

Расшифровку бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился в Харьковской области, могут завершить до конца недели.

Об этом сообщил председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский.

“Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе”, – написал он.

Также он сообщил, что следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы и добавил, что кроме технических неисправностей имел место человеческий фактор.