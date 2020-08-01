Сериал телеканала HBO "Чернобыль" о Чернобыльской катастрофе завоевал премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации "Лучший мини-сериал".

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Список победителей и наград можно также посмотреть на сайте премии.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале роль члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на ЧАЭC – академика Валерия Легасова — получил награду в категории “Лучшая мужская роль”.

Стоит отметить, что сериал “Чернобыль” совместного производства американского канала HBO и британского Sky Atlantic, снятый американским режиссером Йоханом Ренком, попал в шорт-лист премии BAFTA TV 2020 сразу в 14 категориях.

В итоге сериал завоевал девять наград. В июле “Чернобылю” были присуждены 7 наград BAFTA: за лучшую режиссуру (фикшн); оригинальную музыку; в категории “Фотография и свет: фикшн”, в категории “Лучший продакшн-дизайн”; “Звук: фикшн”; “Редактура: фикшн”; за костюмы.

Лучшей актрисой стала британка Гленда Джексон за роль в сериале “Найти Элизабет”.

Звания “Лучший драматический сериал” удостоен «Конец ***го мира”.

Лучшим актером второго плана признан Уилл Шарп за роль в сериале “Гири/ Хадзи”.

Лучшей актрисой второго плана стала Наоми Эки (за роль в сериале “Конец ***го мира”).

Стоит отметить, что награждение должно было состоятся еще весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. 17 июля состоялась первая часть церемонии награждения – в онлайн-режиме.

31 июля лучших актеров, ведущих, а также телепрограммы в определенных жанрах по версии BAFTA объявляли также в онлайн-формате.

BAFTA TV Awards — ежегодная премия, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Она является аналогом американской награды “Эмми”.

Стоит отметить, что в 2000 году телевизионные премии Британской академии были поделены на две отдельные категории (их лауреатов объявляют в разные дни). Премиями в области телемастерства (BAFTA TV craft Awards) отмечаются достижения в отдельных аспектах телепроизводства, в том числе лучшая режиссура, сценарная и операторская работа.

Телевизионными премиями BAFTA TV Awards награждаются непосредственно программы различных жанров и форматов, а также лучшие актеры и ведущие.

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были состояться весной текущего года, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19. Было решено, что они состоятся 17 и 31 июля.

“Чернобыль” — 5-серийная историческая драма, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Премьера мини-сериала состоялась в 2019 году.