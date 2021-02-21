Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В министерстве убеждены, что Чернобыльская зона в будущем “должна стать туристическим магнитом с местами памяти и уникальным культурным наследием”.

“Ежегодно зона отчуждения привлекает десятки тысяч туристов. К тому же, Чернобыль является частью проекта, который реализуется при поддержке Офиса президента – “Магниты Украины”. Поэтому важно, чтобы эти территории ассоциировались с определенным визуальным брендом, который будет способствовать популяризации зоны отчуждения не только в Украине, но и за ее пределами”, – отметили в ведомстве.

Брендинг и логотип Зоны отчуждения создало креативное агентство Banda Agency. Работа над созданием бренда Чернобыля велась на протяжении 1,5 лет.

За основу логотипа взята форма поверхности реактора четвертого энергоблока, что взорвался 26 апреля 1986 года. Это отправная точка логотипа. С каждым годом изображение будет меняться, пока постепенно не исчезнет навсегда (центральная точка на логотипе будет становиться все меньше, что будет символизировать вывод электростанции из эксплуатации).

“Конечная точка существования лого – 2064 год, когда первый, второй и третий энергоблоки Чернобыльской электростанции будут полностью выведены из эксплуатации”, – уточнили в министерстве.

В агентстве Banda Agency объяснили идею логотипа так:

“Нам нужно было найти сильный визуальный образ, который заставит людей задуматься. И мы поняли, что стандартный логотип не будет иметь достаточной силы: статическая пиктограмма не в состоянии вместить в себе такое важное сообщение. Так мы создали первый в мире невечный логотип. За основу мы взяли форму поверхности реактора, с которого все началось. Это отправная точка существования лого, как будто это логотип Чорнобиля’86. С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования лого – 2064 гол… Далее мы создали вокруг логотипа целостную визуальную систему. Так же, как и лого, она меняется с каждым годом. Однако, мы решили, что эти изменения будут происходить не каждого 1 января, а каждого 26 апреля. Отныне новый год в Чернобыле будет начинаться именно в этот день”.

Вanda также создала новый сайт Чернобыльской зоны (chornobyl.today), который разрабатывался совместно со студией Other Land и Orient Web Development.

Кроме того, создана коллекционная сувенирная продукция (футболки, марки, монеты, сумки и прочее).

СПРАВКА. Banda Agency – украинское креативное агентство, действующее с 2011 года. Среди известных проектов агентства – новый брендинг Украины Ukraine Now, брендинг “Евровидение 2017 Celebrate diversity”, новый бренд ВДНХ.