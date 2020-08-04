Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

“Учитывая эпидемиологическую ситуацию в наших странах, и особенно надежность и актуальность имеющихся данных, а также потребности нашей индустрии туризма и национальные интересы Черногории, Национальный координационный орган по инфекционным болезням оценил, что нет никаких препятствий для либерализации въезда жителей России и Азербайджана”, – говорится в сообщении.

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился этим решением, так как для граждан Украины продолжают действовать ряд ограничений, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости COVID-19 почти вдвое ниже, чем в РФ – 72,8 против 127,2.

“Нет, я возмущен не тем, что Черногория открыла границы для России. В конце концов, это был вопрос времени и экономической целесообразности, это абсолютное право и ответственность страны, к которому нет вопросов. Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в “зеленую зону”. Без всяких условий, Карл, я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиа бортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия, и если читать внимательно правила, то даже запрещено самостоятельные путешествия на самолете, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий. Это при том, что в России индекс заболеваемости 127,2 а в Украине 72 8″, – подчеркнул он.

Ранее в Черногории уточнили правила въезда в страну для граждан Украины, которые будут пересекать границу по воздуху или сухопутным путем.