Об этом сообщает МИД Сербии.

Конфликт возник после того, как посол Сербии в Черногории Владимир Божович высказался о легитимности скупщины в Подгорице 1918 года. Его объявили персоной нон грата и попросили покинуть страну.

В ответ на это в МИД Сербии вызвали посла Черногории Тарзана Милошевича. Белград, “руководствуясь принципом взаимности”, объявил его персоной нон грата в ответ.

Подгорицкой Скупщиной называют собрание народных представителей Черногории в ноябре 1918 года. В то время стоял вопрос об восстановлении утраченной во время Первой Мировой войны независимости страны. В результате скупщина приняла решение объединиться с Сербией в единое государство. После этого было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1929 году официально переименованное в Королевство Югославия.

МИД Черногории заявил, что посол Сербии таким образом “унизил государство, предоставившее ему дипломатический иммунитет”.

Также в ведомстве подчеркнули, что в 2018 году парламент страны отменил решение скупщины, принято 100 лет назад.