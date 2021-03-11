Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Черногории.
С 10 марта карантин усиливают в следующих општинах (общинах): Будва, Тиват, Херцег-Нови, Ульцинь, Подгорица, Никшич, Цетинье, Котор, Плужине, Бар, Плевля.
Вводятся ограничения на работу заведений питания, торговых и спортивных центров, работу школ и детских садов, посещение парков.
Запрещается въезд и выезд из этих општин без надлежащих оснований.
Изменились и правила для въезда в Черногорию из Украины.
Теперь необходимо:
• ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда;
• или тест на антитела (класса IgC), сделанный не позднее 30 дней;
• или подтверждение вакцинации второй дозой вакцины, как минимум за 7 дней до въезда.
При этом въезд из Республики Сербия, Республики Косово, Республики Хорватия, Боснии и Герцеговины и Республики Албания – без ограничений.
Стоит отметить, что до сих пор для граждан Украины и иностранцев, прибывающих из Украины, тест был не нужен, а въезд был свободным.
- 5 марта Министерство охраны здоровья Украины вновь обновило перечень стран, отнесенных к “красной” или “зеленой” зонам. Список “красной” зоны сократился до 54 стран. В частности, в “красный список” переместились Болгария и Кипр.