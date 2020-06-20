Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории.
Тест должен быть сделан не более, чем за 48 часов до въезда.
Такие же условия для въезда в Черногорию определили также для жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.
В общем, в стране сформировали три списка государств в зависимости от количества активных и новых случаев коронавируса. Странам с “зеленой зоны” разрешен въезд без ограничений, с “желтой” – с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Странам с “красной зоны” запрещен въезд в Черногорию.
Соответствующие правила вступают в силу в воскресенье, 21 июня.
- Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям.