Об этом сообщили в посольстве Украины в Черногории.
Отмечается, что украинцы могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь же разрешили въезд и результатам ИФА-теста на антитела (ELISA).
Тест должен быть сделан не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории с момента забора образцов. Он должен быть распечатан, перевод на английский или черногорский желателен, но не обязателен.
При этом, тест нужно делать в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025, не только на территории Украины, но и в любой другой стране.
- По состоянию на 1 июля пять туристических стран уже открыли свои границы для граждан Украины.
- Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан 14 стран. Украина в этот список не вошла.