Черногория изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию. Теперь въезд разрешен не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Черногории.

Отмечается, что украинцы могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Ранее было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, теперь же разрешили въезд и результатам ИФА-теста на антитела (ELISA).

Тест должен быть сделан не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории с момента забора образцов. Он должен быть распечатан, перевод на английский или черногорский желателен, но не обязателен.

При этом, тест нужно делать в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO / IEC 17025, не только на территории Украины, но и в любой другой стране.