Про це повідомив міністр фінансів і соціального забезпечення країни Мілойко Спаіч в Twitter.
“З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, зокрема ПЛР-тестування”, – йдеться в заяві.
У Чорногорії коронавірусом заразилися 95 695 осіб, померло 1 438 пацієнтів.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.