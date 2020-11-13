Об этом объявил Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории на пресс-конференции, информирует издание Total Montenegro.

Так, в период с 21:00 до 5:00 на территории Черногории запрещено выходить из домов. Магазины и рестораны будут работать только до 20:00.

На выходных запрещаются поездки между городами. Дополнительно вводится запрет на собрание более чем четырех человек, проведение религиозных собраний и обрядов.

Ограничения будут действовать до 1 декабря.