Об этом объявил Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории на пресс-конференции, информирует издание Total Montenegro.
Так, в период с 21:00 до 5:00 на территории Черногории запрещено выходить из домов. Магазины и рестораны будут работать только до 20:00.
На выходных запрещаются поездки между городами. Дополнительно вводится запрет на собрание более чем четырех человек, проведение религиозных собраний и обрядов.
Ограничения будут действовать до 1 декабря.
- Правительство Румынии усилило карантин на территории страны в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19. В частности, власти ввели комендантский час и прекратили функционирование школ.