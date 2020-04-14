Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Об этом она заявила после допроса в ГБР, сообщают #Буквы.

Так, перед допросом в ГБР Черновол заявила, что это “дело против всех украинцев… это часть плана капитуляции Украины… это момент переписывания истории”.

После допроса она заявила, что ничего не рассказывала на допросе, так как руководствовалась статьей 63 Конституции Украины, согласно которой можно не давать показания.

“Ничего не рассказывала. Статья 63 Конституции – я отказалась от дачи показаний. Дело сфальсифицировано, дело политическое. Это репрессии, репрессии не против меня, а против всех украинцев, которые считают, что у них есть национальное достоинство”, – сказала Черновол.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы