Об этом она заявила после допроса в ГБР, сообщают #Буквы.
Так, перед допросом в ГБР Черновол заявила, что это “дело против всех украинцев… это часть плана капитуляции Украины… это момент переписывания истории”.
После допроса она заявила, что ничего не рассказывала на допросе, так как руководствовалась статьей 63 Конституции Украины, согласно которой можно не давать показания.
“Ничего не рассказывала. Статья 63 Конституции – я отказалась от дачи показаний. Дело сфальсифицировано, дело политическое. Это репрессии, репрессии не против меня, а против всех украинцев, которые считают, что у них есть национальное достоинство”, – сказала Черновол.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
- Татьяна Черновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.
- 51 нардеп подписал заявление в поддержку Черновол с требованием уволить Бабикова.