Бывший народный депутат Татьяна Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году, показала, что происходило под окнами президента Владимира Зеленского 18 февраля того же года.

Видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Черновол отметила, что завтра, 24 апреля, в 12:00 состоится судебное заседание по рассмотрению апелляции на ее меру пресечения в виде домашнего ареста.

“Видео, чтобы вспомнить разницу между Майданом и Антимайдан. Посмотрите снова в глаза тому Зверю, от которого мы чудом спаслись зимой, героически отразились и отгородились фронтом весной и летом 2014 года”, – говорится в сообщение.

По словам экс-депутата, “кровавая бойня в Мариинском парке проходила аккурат под окнами квартиры нынешнего президента Владимира Зеленского”.

“Почему он не слышит крика этой крови. Как он мог поверить Путину, что преследование майдановцев – это составляющая мирного плана. Неужели Зеленский хочет такой “мирный план”, который был воплощен под окнами его квартиры? Не верю … Почему тогда? Забыл? Однако, это же было не так давно, чтобы забыть и отрицать…”, – подчеркнула она.

Черновол также добавила, что Зеленского к власти привели вольности Майдана.

“Мне кажется, Зеленский просто не знает, что происходило во дворе его дома 18 февраля 2014 года, и знать не хочет … Никакие документальные свидетельства до сих пор не выучил… Он не видел того зверя, от которого мы спаслись и его спасли… Так может время посмотреть!? Все таки, вы – президент Украины”, – резюмировала она.

ЗЕ мусить побачити, що відбувалося під його вікнами 18 лютого Завтра, 24 квітня о 12.00 на Солом’янській площі у мене апеляція у справі Майдану. Перегляньте відео, щоб згадати різницю між Майданом і Антимайданом. Подивіться знову в очі тому Звіру, від якого ми дивом врятувалися зимою, героїчно відбилися і відгородилися фронтом весною і літом 2014 року. До речі, кривава бійня в Маріїнському парку відбувалася акурат під вікнами квартири нинішнього Президента Володимира Зеленського… Чому він не чує крику цієї крові? Як він міг повірити Путіну, що переслідування майданівців – це складова мирного плану? Невже Зеленський хоче такий “мирний план”, який був втілений під вікнами його квартири?… Не вірю…Чому тоді? Забув? Проте, це ж було не так давно, щоб забути і заперечити… Як Президент України, якого теж до влади привели вольності Майдану, міг дати вказівку на переслідування майданівців? Мені здається, Зеленський просто не знає, що відбувалося на подвір’ї його будинку 18 лютого 2014 року, і знати не хоче… Жодні документальні свідчення до цих пір не вивчив… Він не бачив того ЗВІРА, від якого ми врятувалися і його врятували… То може час подивитися!? Все таки, ви – Президент України. Опубликовано Тетяной Чорновол Четверг, 23 апреля 2020 г.

16 апреля Печерский суд Киева избрал экс-нардепу Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.