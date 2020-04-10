Государственное бюро расследований сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" и действиях, повлекших за собой смерть человека во время протестов на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц”, – сказано в сообщении.

В ГБР утверждают, что подозреваемая 18 февраля 2014 года руководила действиями лиц и сама принимали участие в поджоге дома на улице Липской в Киеве, где находился офис политической партии, в результате чего погиб человек.

“Следователями ГБР проведены обыски по месту проживания подозреваемой, в ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательное значение для расследование, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны”, – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркивают, что подозреваемой в случае подтверждения вины может угрожать лишение свободы на 10-15 лет или пожизненное заключение.