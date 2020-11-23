Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Как известно, 10 сентября Совет Европейского Союза продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Эти санкции касаются 41 физического и 28 юридических лиц.
К санкциям, которые будут действовать до 15 марта, 23 ноября присоединились еще четыре европейские страны, не являющиеся членами блока.
“Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства, присоединяются к этому Решение Совета”, — говорится в заявлении
Отмечается, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета, и Европейский Союз приветствует это.
- Ранее пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко призвал усилить санкционный давление на Россию.
- Западные дипломаты ожидают, что избранный президент США Джо Байден в ближайшее время проведет анализ эффективности действующих санкций против России и может их усилить.