Еще 4 европейские страны присоединились к санкциям против России, введенных Евросоюзом в связи с агрессией против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Как известно, 10 сентября Совет Европейского Союза продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Эти санкции касаются 41 физического и 28 юридических лиц.

К санкциям, которые будут действовать до 15 марта, 23 ноября присоединились еще четыре европейские страны, не являющиеся членами блока.

“Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства, присоединяются к этому Решение Совета”, — говорится в заявлении

Отмечается, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета, и Европейский Союз приветствует это.