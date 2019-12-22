Об этом пишет Harper’s Bazaar.

Новые фотографии королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа были выпущены в рамках инициативы Британского легиона “Вместе на Рождество”.

В серии фото четыре поколения королевской семьи – первые в линии преемственности – готовят особые рождественские пудинги. Их возраст представляет собой разнообразие тех, кого поддерживает легион, от детей военнослужащего до ветеранов Второй мировой войны.

Благотворительная кампания “Вместе на Рождество” призвана обеспечить дополнительную поддержку Вооруженным силам и ветеранским общинам посредством проведения ежегодных праздничных собраний по всей сети информационно-пропагандистских центров.

Королевские рождественские пудинги станут частью пудингов, распределенных по сети благотворительных организаций в Великобритании и Содружестве и станут центральными элементами наступающих праздников.