Кабинету Министров Украины надлежит до 18 февраля принять постановление о введении "адаптивного карантина". Он будет предусматривать разделение страны на четыре зоны.

Об этом рассказал во время общения с журналистами в субботу, 13 февраля, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях, в частности, сообщают “Интерфакс-Украина”, “Громадское”, “РБК-Украина”.

Ляшко напомнил, что сейчас действует постановление Кабинета Министров, согласно которому карантин в Украине продлен до 28 февраля (постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года). Сейчас Украина находится в “оранжевой” зоне карантина, которая была до январского локдауна.

Однако Министерство охраны здоровья планирует вынести на рассмотрение правительства Украины проект постановления, предусматривающий введение зон эпидемических ограничений.

“Мы подали проект в правительство, постановление должно вступить в силу не ранее, чем через 10 дней после публикации. Учитывая, что действующее постановление действует до 28 февраля, новое следует принять и опубликовать не позднее 18 февраля”, – сообщил Ляшко журналистам.

Он уточнил, что планируется разделение на четыре зоны карантина:

• “зеленую” – предусматривает практическое отсутствие карантинных ограничений;

• “желтую” – предполагает ограничения, которые действуют сейчас;

• “оранжевую” – будут вводить при условии превышения одного из пяти индикаторов;

• “красную” – жесткие карантинные ограничения, подобные тем, которые действовали во время новогоднего локдауна (эту зону будут вводить при превышении двух из 5 контрольных показателей).

Зонирование будет распространяться на территорию области, зонирования по районам не будет.

В МОЗ определили следующие пять основных критериев, которые могут стать причиной для введения “красной” зоны:

• Загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%.

• Более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 000 населения в течение 7 дней.

• Рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю.

• Менее чем 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 000 населения.

• Коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

“Красная” зона будет вводиться при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд.

“Красный уровень вводится тогда, когда есть угроза, что будет коллапс системы здравоохранения. Критическим для нас является не рост заболеваемости, а ситуация, когда система здравоохранения не справляется. Тогда будут вводить дополнительные ограничения, которые действовали в зимний карантин: будут закрываться школы, рестораны, торговые центры”, – отметил Ляшко.

Он уточнил: “оранжевый уровень – это сигнал бизнесу, местной власти, органам контроля, что может быть введен красный уровень”.