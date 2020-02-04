Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении четырем боевикам, которые 24 августа 2014 года провели украинских военнопленных по "коридору позора".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях “ДНР” и жестокого обращения с военнопленными (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого “парада пленных” в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года, когда 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка.

При этом, во время движения колонны военнопленные терпели обиды, удары и побои, чем унижалась их честь и достоинство.

Отмечается, что проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.