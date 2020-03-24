Соответствующий пост нардеп опубликовала в Facebook.

По мнению нардепа, власть использует ограничительные меры (карантин и возможное введение чрезвычайного положения) из-за “беспомощности от непрофессионализма” и для того, чтобы “цинично воспользоваться коронавирусом для цементирования власти”.

Климпуш-Цинцадзе решительно осудила такие действия власти и выразила мнение, что такие меры не решат проблему с распространением COVID-19, а только усугубят ее и “приведут к коллапсу страны”.

“У нас: видосики, пустые обещания о миллионах тестов, на деле — не миллионы и не тех, распродажа самых необходимых средств защиты заграницу, помпезные Новые Санжары и десятки тысяч возвращенных граждан без обсервации и изоляции, ноль реакции на аларм от Секретаря СНБОУ (подозреваю, что оно и к Президенту было направлено не только к Премьеру),

а на этом фоне…. Чрезвычайное положение… Оно не решит проблемы, а лишь усугубит ее и приведет к коллапсу страны.

Противодействовать пандемии надо спланированными и просчитанными мерами, а не хаотичными ограничениями”, — заявила она.

Нардеп также добавила, что для эффективной борьбы с COVID-19, по ее мнению, необходимо тестировать “всех, с и без симптомов, тех, кто был в контакте, во всех заведениях, где уже выявленные случаи, кто вернулся из-за границы”.

Помимо этого, нардеп выступила против инициативы вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука на время карантина из-за вспышки коронавируса проводить заседания ВР и комитетов в режиме видеоконференции.

“Инициатива онлайн-голосования ВРУ не предусмотрена Конституцией. Точка. Нет никакой необходимости ломать Основной Закон. Иначе — это очень низкий способ из-за сомнительного “одобрямс” наделить себя царскими полномочиями”, — подытожила она.