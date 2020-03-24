#Буквы разбирались, как введение чрезвычайного положения повлияет на жизнь украинцев.
В Украине есть документ “О правовом режиме чрезвычайного положения”. В нем прописано, как вводится и регулируется чрезвычайное положение, как будут работать органы государственной и местной власти, учреждения и предприятия, а также права граждан.
Чрезвычайное положение – особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.
Правительство обязательно указывает сроки действия чрезвычайного положения.
Зачем вводят чрезвычайное положение
Целью введения чрезвычайного положения являются устранение угрозы и скорейшая ликвидация особенно тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера…
Как вводится чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение вводит президент. Для этого он должен:
- четко обосновать его необходимость;
- определить территории, где вводится чрезвычайное положение;
- четко определить сроки введения чрезвычайного положения;
- перечень чрезвычайных мер, четкий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением чрезвычайного положения, а также перечень временных ограничений прав юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений;
- определяются органы госвласти, органы военного командования и органы местного самоуправления, которые будут ответственны за мероприятия чрезвычайного положения, и пределы их дополнительных полномочий.
Чрезвычайное положение вводится не более чем на месяц. При необходимости его можно продолжить еще на 30 дней, и не более чем 60 суток в отдельных ее регионах.
Указ президента о продлении чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения Парламентом.
Какие ограничения предусмотрены законом
- Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;
- ограничения движения транспорта и его осмотр;
- усиление охраны общественного порядка и критически важных объектов и объектов народного хозяйства;
- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, для запрета которых необходимо решение суда;
- запрет забастовок;
- принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.
В случае возникновения “чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера” предусмотрены дополнительные мероприятия:
- временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;
- временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации;
- установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
- мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;
- изменение режима работы предприятий всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;
- отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения.
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В каких странах действуют ограничительные меры
Из-за пандемии коронавируса правительства некоторых стран приняли решение о введении режима чрезвычайного положения.
Это уже сделали в Казахстане, Италии, США, Испании, Чехии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Грузии.
В Албании ввели комендантский час.
В Австрии запретили въезд для итальянцев.
В Израиле ввели обязательный 14-дневный домашний карантин для всех, кто приезжает и прилетает из любой страны.
В Великобритании ввели ужесточенный карантин — запрещено выходить из дома без острой необходимости и собираться больше, чем по двое.
В канадской провинции Онтарио приказали закрыть все несущественные предприятия и компании.
С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Кроме того, с 12:00 24 марта гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью.
Ограничительные меры в городах Украины
С 17 марта в Виннице ввели усиленный карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Закрывают все, кроме некоторых магазинов, аптек и АЗС. Так, в городе работают только продуктовые магазины и рынки, аптеки, АЗС, а также магазины бытовой химии.
Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Одессы, Львова, Закарпатья.
20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство утвердило введение чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Комментируя это решение, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что оно мотивировано необходимостью “обеспечения безопасности населения в связи с коронавирусной инфекцией”.
Также решение о введении режима чрезвычайной ситуации приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призывал к введению режима чрезвычайно ситуации в Житомирской и Черновицкой областях.
23 марта Кабмин собрался на внеочередное заседание, где приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Ранее народный депутат Украины прошлого созыва Алексей Мушак рассказал, что власть готовит “список критической инфраструктуры”.