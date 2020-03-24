В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса. Так уже поступили некоторые страны, например: США, Италия, Словакия, Чехия, Эстония, Испания и другие.

#Буквы разбирались, как введение чрезвычайного положения повлияет на жизнь украинцев.

В Украине есть документ “О правовом режиме чрезвычайного положения”. В нем прописано, как вводится и регулируется чрезвычайное положение, как будут работать органы государственной и местной власти, учреждения и предприятия, а также права граждан.

Чрезвычайное положение – особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Правительство обязательно указывает сроки действия чрезвычайного положения.

Зачем вводят чрезвычайное положение

Целью введения чрезвычайного положения являются устранение угрозы и скорейшая ликвидация особенно тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера…

Как вводится чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение вводит президент. Для этого он должен:

четко обосновать его необходимость;

определить территории, где вводится чрезвычайное положение;

четко определить сроки введения чрезвычайного положения;

перечень чрезвычайных мер, четкий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением чрезвычайного положения, а также перечень временных ограничений прав юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений;

определяются органы госвласти, органы военного командования и органы местного самоуправления, которые будут ответственны за мероприятия чрезвычайного положения, и пределы их дополнительных полномочий.

Чрезвычайное положение вводится не более чем на месяц. При необходимости его можно продолжить еще на 30 дней, и не более чем 60 суток в отдельных ее регионах.

Указ президента о продлении чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения Парламентом.

Какие ограничения предусмотрены законом

Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничения движения транспорта и его осмотр;

усиление охраны общественного порядка и критически важных объектов и объектов народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, для запрета которых необходимо решение суда;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

В случае возникновения “чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера” предусмотрены дополнительные мероприятия:

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;

временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации;

установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;

изменение режима работы предприятий всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения.

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В каких странах действуют ограничительные меры

Из-за пандемии коронавируса правительства некоторых стран приняли решение о введении режима чрезвычайного положения.

Это уже сделали в Казахстане, Италии, США, Испании, Чехии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Грузии.

В Албании ввели комендантский час.

В Австрии запретили въезд для итальянцев.

В Израиле ввели обязательный 14-дневный домашний карантин для всех, кто приезжает и прилетает из любой страны.

В Великобритании ввели ужесточенный карантин — запрещено выходить из дома без острой необходимости и собираться больше, чем по двое.

В канадской провинции Онтарио приказали закрыть все несущественные предприятия и компании.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Кроме того, с 12:00 24 марта гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью.

Ограничительные меры в городах Украины

С 17 марта в Виннице ввели усиленный карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Закрывают все, кроме некоторых магазинов, аптек и АЗС. Так, в городе работают только продуктовые магазины и рынки, аптеки, АЗС, а также магазины бытовой химии.

Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Одессы, Львова, Закарпатья.

20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство утвердило введение чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что оно мотивировано необходимостью “обеспечения безопасности населения в связи с коронавирусной инфекцией”.

Также решение о введении режима чрезвычайной ситуации приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призывал к введению режима чрезвычайно ситуации в Житомирской и Черновицкой областях.

23 марта Кабмин собрался на внеочередное заседание, где приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее народный депутат Украины прошлого созыва Алексей Мушак рассказал, что власть готовит “список критической инфраструктуры”.