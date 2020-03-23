Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар рассказала, что означает введение чрезвычайного положения.

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.

“Принудительное изъятия имущества как у юридических, так и у физических лиц, особый режим въезда-выезда, осмотр транспортных средств и ограничения движения, запрет любых массовых акций, мероприятий, забастовок”, – пояснила она.

Также, по словам Сюмар во время режима чрезвычайного положения может быть введено особое распределение продуктов питания, квартирная повинность для юридических лиц, проверка документов и комендантский час.

“Правовой режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней, и может быть продлен до 60 дней”, – сообщает нардеп.



В свою очередь народный депутат Украины прошлого созыва Алексей Мушак на своей странице в Facebook рассказал, что власть готовит “список критической инфраструктуры”.

“Государственные органы начали готовить список критической инфраструктуры. И запрет работать тем, кто не в списке. Любые попытки ограничить экономику с благими намерениями – это зло”, – сообщает он.