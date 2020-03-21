Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук.
Он подчеркнул, что “запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых”.
“Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых.
Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока”, – заявил он.
Также мэр анонсировал, что с понедельника, 23 марта, в городе будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.
Каспрук отметил, что возьмет на контроль вопрос о том, чтобы в магазины и аптеки заходили люди только в средствах индивидуальной защиты.
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