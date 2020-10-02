Сегодня утром стало известно, что президент США и кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп заболел COVID-19. До дня голосования остался месяц.

Газета The Washington Post выяснила, что произойдет в случае, если один из кандидатов (например, по состоянию здоровья) не сможет принять участие в выборах.

Как известно, выборы президента США назначены на 3 ноября. Всего несколько дней назад состоялись первые дебаты между кандидатами — демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. Следующие назначены на 15 октября, однако неизвестно, состоятся ли они.

Уже после дебатов у одной из помощниц Трампа, Хоуп Хикс, диагностировали COVID-19. Вскоре положительные результаты тестов получили также сам президент и его супруга Мелания.

Предугадать, как будет протекать болезнь у Трампа невозможно, однако он находится в группе риска тяжелого течения болезни в связи с возрастом (американскому лидеру 74 года). Его оппонент на выборах Байден в настоящее время не болен, однако он также находится в старшей возрастной группе, ему 77.

На фоне этих новостей издание решило разобраться, какими были бы действия в случае, если с одним из кандидатов что-то произойдет.

“Без паники, но обществу нужно знать, какими были бы процедуры, если бы президент стал недееспособным в двух ситуациях: перед выборами или если он победит и станет недееспособным до Дня инаугурации (в январе 2021 года — ред.)”, — отметил профессор политики Нью-Йоркского университета Джошуа Такер в своей статье.

В случае, если кандидат откажется от участия или умрет перед выборами, партии будут иметь право заменить его.

Республиканский национальный комитет (РНК), который, как известно, состоит из 168 членов (по трое от каждого штата плюс 18 от шести территорий) сможет быстро проголосовать за нового кандидата, если внутри партии не будет чрезвычайно интенсивной политической борьбы.

У Национального комитета Демократической партии аналогичные правила. Его 447 членов должны будут избрать нового кандидата после того, как глава комитета проконсультируется с лидерами партии в Конгрессе и с губернаторами штатов.

После обе партии должны будут попытаться внести имя своего нового кандидата в бюллетени каждого штата. Вероятность того, что они успеют это сделать, крайне мала, поскольку сроки, установленные в каждым отдельном штате, уже прошли.

В теории, партии могли бы добиться включения имени нового кандидата в бюллетень через суд, но времени на перепечатывание бюллетеней все равно не осталось бы: Трамп и Байден останутся в них.

Если кандидат победит на выборах вопреки тому, что будет не в состоянии занять пост или станет недееспособным после выборов, но До дня инаугурации, ситуация будет сложнее.

Как известно, на 41-й день после всенародного голосования избирать президента и вице-президента будет специальная коллегия избирателей, в которую входит 538 человек.

В некоторых штатах закон обязывает члена коллегии избирателей отдать голос за кандидата, победившего в штате, который он представляет. Однако порядок действий в случае, если такой кандидат недееспособен, не прописан.

В других штатах такого обязательства нет, но избиратели все равно, как показывает практика, преимущественно отдают голос победителю штата.

Можно предположить, что в случае, если кандидат недееспособен, избиратели поддержат замену, предложенную партией. Однако вероятно и то, они не захотят объединиться вокруг нового кандидата партии. В этом случае Палате избирателей придется выбирать из 3 лидеров гонки.

Также возможно, что Конгресс на фоне случившего принял бы решение отложить выборы. Однако этого еще никогда не было в истории США.

Любой из этих сценариев имел бы беспрецедентные последствия для избирательного процесса в США, однако, как считают эксперты, все они являются весьма и весьма маловероятными.