Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Колорадо, информирует американский телеканал CNN.
“Вы видели, какой плохой была премия Академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?” – отметил Трамп, обращаясь к своим сторонникам.
Он добавил, что не знает, был ли фильм действительно хорош.
В качестве альтернативы американский лидер предложил вернуть в прокат классические голливудские фильмы: “Унесенные ветром” и “Бульвар Сансет”.
В компании-производителе “Паразитов” NEON на это отреагироваи следующей фразой: “Понятно, он не умеет читать”.
Во время выступления Трамп также негативно высказался об актере Брэде Питте, который в этом году получил свой первый “Оскар” (за мужскую роль второго плана).
Во время награждения Питт высказался о том, что экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не заслушали в Сенате США по делу об импичменте, хотя тот мог знать важные детали.
“Они сказали мне, что у меня здесь только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону на этой неделе. Я думаю, что, возможно, Квентин (Тарантино, – ред.) снимает фильм об этом”, – заявил Питт.
Трамп, выступая на митинге в Колорадо, заявил, что никогда не был “большим поклонником” актера.
“Я никогда не был его большим поклонником. В своем заявлении он пытался строить из себя мудреца”, – сказал Трамп.
- Южнокорейский фильм “Паразиты” получил четыре “Оскара”. Это первый неанглоязычный фильм, получивший главную статуэтку за “Лучший фильм”.
- Фильм “Паразиты” – это история с элементами психологического триллера, детектива, комедии и драмы. Он рассказывает об истории людей из двух социальных слоев: бедной семьи Ким, которая обманным путем попала на работу в богатый дом мистера и мадам Пак. Лента получит продолжение в сериале HBO.