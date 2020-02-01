#Буквы рассказывают, какие изменения ждут британцев.

В течение переходного периода большинство вещей останутся прежними, но некоторые изменения все же ожидаются.

Политика

Британские депутаты, которые входят в число 73 евродепутатов, автоматически потеряют свои места в Европейском парламенте.

Великобритания также покинет все политические институты и ведомства ЕС.

При этом, в течение переходного периода, Европейский суд будет по-прежнему иметь окончательное решение по юридическим спорам.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона теперь нужно специально приглашать, если другие лидеры захотят его увидеть на саммитах Совета ЕС в будущем. Британские министры также больше не будут посещать регулярные встречи ЕС.

Теперь Великобритания сможет начать переговоры со странами об установлении новых правил торговли. Пока страна была членом ЕС, ей нельзя было проводить официальные торговые переговоры с такими странами, как США и Австралия. Сторонники Brexit утверждают, что право устанавливать собственную торговую политику будет стимулировать экономику Великобритании.

Отношения с ЕС

Британия будет продолжать платить в бюджет ЕС в течение переходного периода. Это означает, что проекты, оплачиваемые за счет грантов ЕС, будут продолжать финансироваться.

Торговля между Великобританией и ЕС будет свободной и продолжиться без каких-либо дополнительных наценок.

Документы

Британские паспорта изменят цвет: синие паспорта вернуться, спустя более 30 лет после того, как они были заменены бордовыми. Новый цвет паспорта будет вводиться поэтапно – в течение нескольких месяцев. В то же время, существующие бордовые паспорта будут продолжать действовать. Виза для поездок в Европу до конца переходящего периода британцам не нужна.

Водительские права и паспорта домашних животных также будут действительны, и продолжат приниматься до 31 декабря 2020 года.

Европейская карточка медицинского страхования (EHIC), которая позволяет гражданам Великобритании получить медицинское обслуживание в случае болезни или несчастного случая, может использоваться в любой стране ЕС (а также в Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне) и будет действовать в течение всего переходного периода.

Работа и пенсии

Британцы также сохранят свободу передвижения, поэтому граждане страны по-прежнему смогут жить и работать в ЕС. То же самое касается граждан ЕС, желающих жить и работать в Великобритании.

Помимо того, граждане Британии, проживающие в ЕС, продолжат получать государственную пенсию, а также будут получать ежегодное повышение.

Великобритания и Украина

Условия ведения торговли между Украиной и Великобританией не изменятся до конца 2020 года. Во время переходного периода Великобритания будет оставаться участником Таможенного союза ЕС. Поэтому до конца года украинские экспортеры не почувствуют никаких изменений.

Со следующего года, как ожидается, между государствами начнет действовать соглашение о свободной торговле.

С 31 января Украина ввела безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Президент Владимир Зеленский подписал этот указ “с целью развития и практической реализации принципов партнерства”.

В частности, граждане Великобритании смогут проезжать транзитом и ездить в Украину без виз в течение года – с 31 января 2020 до 30 января 2021 – если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). В тот же день проект закона о выходе страны из Европейского союза подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.