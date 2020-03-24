На Европейском континенте Италия лидирует по количеству инфицированных коронавирусом. По состоянию на 23 марта в этой стране зарегистрировано 63 927 зараженных, из которых умерло 6 077 человек. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 395 647 случаев заражения новым коронавирусом и более 17 241 смертей.

#Буквы рассказывают об основных симптомах и распространении.

Новый китайский коронавирус

Коронавирусы – это широкое семейство вирусов, которое заражает людей. На данный момент известно только о шести таких вирусах, а с новым – уже семь.

Информация о коронавирусе nCoV-2019 появилась в конце декабря 2019 года.

Медики заявляют, что новые вирусы “прыгают” от одного вида, где они остались незамеченными, на людей.

Например, респираторный синдром Sars перешел на людей от циветы – млекопитающего из семейства виверровых.

А ближневосточный респираторный синдром (Mers) перешел с одногорбого верблюда.

По данным ВОЗ, существует множество коронавирусов в мире животных, и которые еще не были переданы человеку. Но большинство из них не представляют большую опасность для людей.

Новый вирус, nCoV-2019, или как его позже переименовали COVID-19 – исключение, он вызывает тяжелую форму пневмонии.

Читайте также: Что коронавирус делает с организмом человека и почему от него умирают

Симптомы COVID-19

По словам медиков, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка.

Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии. Еще у ряда пациентов наблюдались насморк, заложенность носа, а также диарея или фарингит.

Стоит отметить, что симптомы COVID‑19 могут носить слабовыраженный характер и развиваться постепенно. Некоторые инфицированные не жалуются на плохое самочувствие или определенные симптомы.

По оценкам ученых, Covid-19 – проходит легко для 8 из 10 человек. Около 6 % случаев становятся тяжелыми.

Иммунная система выходит из-под контроля и наносит ущерб всему организму. Это может привести к септическому шоку, когда кровяное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестают работать должным образом или полностью выходят из строя.

Смертность

Еще в начале марта Всемирная организация здравоохранения заявили, что уровень смертности от коронавируса втрое выше, чем от гриппа. Отличие коронавируса в том, что это более тяжелое заболевание, к которому ни у кого нет иммунитета.

По информации организации, во всем мире 3,4% от числа зарегистрированных случаев заболевания новым коронавирусом были летальными.

Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных.

Распространение

В Украине

По состоянию на вторник, 24 марта, в Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев: 10 в Киевской и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это контактные люди – которые были в контакте с предыдущими случаями.

В мире

На момент публикации в мире число зараженных выросло до 396 249 человек, из них – 17 252 человек умерло. При этом 103 334 человек выздоровело.

Статистика следующая:

81 588 – Китай 63 927 – Италия 46 548 – США 39 673 – Испания 31 370 – Германия 24 811 – Иран 20 149 – Франция 9 117 – Швейцария 9 037 – Южная Корея 6 818 – Великобритания 5 578 – Нидерланды 4 971 – Австрия 4 269 – Бельгия 2 753 – Норвегия 2 362 – Португалия 2 286 – Швеция 2 088 – Канада 2 044 – Австралия 1 967 – Бразилия 1 703 – Дания

Важно отметить, что коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного. Инкубационный период может составлять от 2-х до 20 дней.