#Буквы рассказывают об основных симптомах и распространении.
Новый китайский коронавирус
Коронавирусы – это широкое семейство вирусов, которое заражает людей. На данный момент известно только о шести таких вирусах, а с новым – уже семь.
Информация о коронавирусе nCoV-2019 появилась в конце декабря 2019 года.
Медики заявляют, что новые вирусы “прыгают” от одного вида, где они остались незамеченными, на людей.
Например, респираторный синдром Sars перешел на людей от циветы – млекопитающего из семейства виверровых.
А ближневосточный респираторный синдром (Mers) перешел с одногорбого верблюда.
По данным ВОЗ, существует множество коронавирусов в мире животных, и которые еще не были переданы человеку. Но большинство из них не представляют большую опасность для людей.
Новый вирус, nCoV-2019, или как его позже переименовали COVID-19 – исключение, он вызывает тяжелую форму пневмонии.
Симптомы COVID-19
По словам медиков, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка.
Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии. Еще у ряда пациентов наблюдались насморк, заложенность носа, а также диарея или фарингит.
Стоит отметить, что симптомы COVID‑19 могут носить слабовыраженный характер и развиваться постепенно. Некоторые инфицированные не жалуются на плохое самочувствие или определенные симптомы.
По оценкам ученых, Covid-19 – проходит легко для 8 из 10 человек. Около 6 % случаев становятся тяжелыми.
Иммунная система выходит из-под контроля и наносит ущерб всему организму. Это может привести к септическому шоку, когда кровяное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестают работать должным образом или полностью выходят из строя.
Смертность
Еще в начале марта Всемирная организация здравоохранения заявили, что уровень смертности от коронавируса втрое выше, чем от гриппа. Отличие коронавируса в том, что это более тяжелое заболевание, к которому ни у кого нет иммунитета.
По информации организации, во всем мире 3,4% от числа зарегистрированных случаев заболевания новым коронавирусом были летальными.
Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных.
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Распространение
В Украине
По состоянию на вторник, 24 марта, в Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев: 10 в Киевской и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это контактные люди – которые были в контакте с предыдущими случаями.
В мире
На момент публикации в мире число зараженных выросло до 396 249 человек, из них – 17 252 человек умерло. При этом 103 334 человек выздоровело.
Статистика следующая:
- 81 588 – Китай
- 63 927 – Италия
- 46 548 – США
- 39 673 – Испания
- 31 370 – Германия
- 24 811 – Иран
- 20 149 – Франция
- 9 117 – Швейцария
- 9 037 – Южная Корея
- 6 818 – Великобритания
- 5 578 – Нидерланды
- 4 971 – Австрия
- 4 269 – Бельгия
- 2 753 – Норвегия
- 2 362 – Португалия
- 2 286 – Швеция
- 2 088 – Канада
- 2 044 – Австралия
- 1 967 – Бразилия
- 1 703 – Дания
Важно отметить, что коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного. Инкубационный период может составлять от 2-х до 20 дней.