#Буквы собрали несколько свежих идей для подарков любимым мужчинам.
Гаджеты
Гаджеты несомненно будут прекрасным подарком для мужчины. И выбор тут огромный: 3D-очки, дрон, беспроводная мышка, наушники, мини-пылесос для клавиатуры, пауэбанк.
Можно подобрать оригинальную USB-флешку – довольно практичный подарок.
Набор джентльмена
Забудьте о носках, станках и креме для бритья!
Отличными подарками для мужчины на День Святого Валентина могут стать аксессуары, например: запонки, бабочка или галстук, ремень с оригинальной пряжкой, портмоне, трубка для курения.
Можно подарить наручные часы или набор для ухода за бородой.
Экстремальный подарок
Большинство мужчин обожают экстрим и не прочь развлечений, где можно получить дозу адреналина. Например, своему мужчине можете подарить сертификат на экстремальное вождение, поход в тир, записать на мастер-класс по скалолазанию или подарить учебный полет на самолете или вертолете.
Для любителей более “приземленного” отдыха подойдет экскурсия на пивоваренный завод или ужин с безлимитным мясом или пивом.
Набор для барбекю
Мужчины любят мясо, и как говорится: “Шашлык женских рук не терпит”. Поэтому отличным подарком будет набор для барбекю, тем более в магазинах можно найти действительно крутые наборы: с лопатками, подставками, кисточками, вилками. И все это вмещается в кейс.
Компьютерные игры
Если молодой человек фанат компьютерных игр, то найти для него желанный подарок будет легко – главное знать предпочтения в играх.
Да и сама компьютерная приставка – отличный подарок.
Спортивные аксессуары
Если ваш мужчина фанат спорта, то спортивный инвентарь, различные аксессуары как раз то, что надо.
Это могут быть теннисные ракетки или мячики; велосипедные фонари, сумки или фляги; качественный футбольный мяч; спальный мешок для походов и многое другое.
Термокружка с подогревом
Еще один вариант подарка парню – это термокружка с подогревом. Особенно хорош подарок для автолюбителя – ваш мужчина сможет наслаждаться горячим чаем или кофе, не выходя из машины.
Такая кружка станет незаменимой в длительных поездках, на рыбалке. Есть термокружки, которые работают от прикуривателя.
А еще мужчине можно подарить романтический ужин.