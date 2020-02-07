С приближением 14 февраля - Дня Святого Валентина - девушки все чаще задаются вопросами, как порадовать любимых и что подарить. Важно знать предпочтения или даже желания мужчины, тогда выбор презента будет не такой сложный.

#Буквы собрали несколько свежих идей для подарков любимым мужчинам.

Гаджеты

Гаджеты несомненно будут прекрасным подарком для мужчины. И выбор тут огромный: 3D-очки, дрон, беспроводная мышка, наушники, мини-пылесос для клавиатуры, пауэбанк.

Можно подобрать оригинальную USB-флешку – довольно практичный подарок.

Набор джентльмена

Забудьте о носках, станках и креме для бритья!

Отличными подарками для мужчины на День Святого Валентина могут стать аксессуары, например: запонки, бабочка или галстук, ремень с оригинальной пряжкой, портмоне, трубка для курения.

Можно подарить наручные часы или набор для ухода за бородой.

Экстремальный подарок

Большинство мужчин обожают экстрим и не прочь развлечений, где можно получить дозу адреналина. Например, своему мужчине можете подарить сертификат на экстремальное вождение, поход в тир, записать на мастер-класс по скалолазанию или подарить учебный полет на самолете или вертолете.

Для любителей более “приземленного” отдыха подойдет экскурсия на пивоваренный завод или ужин с безлимитным мясом или пивом.

Набор для барбекю

Мужчины любят мясо, и как говорится: “Шашлык женских рук не терпит”. Поэтому отличным подарком будет набор для барбекю, тем более в магазинах можно найти действительно крутые наборы: с лопатками, подставками, кисточками, вилками. И все это вмещается в кейс.

Компьютерные игры

Если молодой человек фанат компьютерных игр, то найти для него желанный подарок будет легко – главное знать предпочтения в играх.

Да и сама компьютерная приставка – отличный подарок.

Спортивные аксессуары

Если ваш мужчина фанат спорта, то спортивный инвентарь, различные аксессуары как раз то, что надо.

Это могут быть теннисные ракетки или мячики; велосипедные фонари, сумки или фляги; качественный футбольный мяч; спальный мешок для походов и многое другое.

Термокружка с подогревом

Еще один вариант подарка парню – это термокружка с подогревом. Особенно хорош подарок для автолюбителя – ваш мужчина сможет наслаждаться горячим чаем или кофе, не выходя из машины.

Такая кружка станет незаменимой в длительных поездках, на рыбалке. Есть термокружки, которые работают от прикуривателя.

А еще мужчине можно подарить романтический ужин.