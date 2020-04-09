Популярная американская певица Бритни Спирс рассказала, чем занимается на карантине, и посоветовала подписчикам, что посмотреть на самоизоляции.

Соответствующий пост артистка опубликовала в своем Instagram.

Певица рассказала, что во время карантина решила посмотреть фильмы, просмотр которых раньше откладывала.

“Сколько времени прошло с тех пор, как вы отметили то, что хотели посмотреть… Я даже не могу сосчитать, сколько фильмов я посмотрела на карантине!”, — написала она.

С одним из просмотренных фильмов певица порекомендовала ознакомиться подписчикам. Речь идет о комедии “Дулиттл” с Робертом Дауни-младшим.

“Этот фильм обязательно нужно посмотреть! Роберт Дауни-младший настолько искренен, что вы влюбляетесь в него… Персонажи животных — веселые, и кажется, что на протяжении всего фильма есть особый тон, который мне трудно найти в наши дни”, — отметила Спирс.

“Дулиттл” — это американская приключенческая комедия в жанре фэнтези о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. В основе сценария — одноименный романе Хью Лофтинга. По сюжету ветеринар должен отправиться на экзотический остров в поисках лекарства для королевы Виктории. Путешествует врач не один, а в сопровождении гориллы, жирафа, попугая, утки и других животных.

В фильме снялись Роберт Дауни-младший, Антонио Бандерас, Майкл Шин и Генри Коллетт. Животных озвучивали Джон Сина, Марион Котияр, Рами Малек, Крэйг Робинсон, Селена Гомес и другие звезды.